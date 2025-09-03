Assistent till man i Nybro, 50% vikariat.
2025-09-03
Om kunden: Kunden som vi nu söker mer personal till är en man i 40års åldern med eget boende i Nybro. Hans främsta intressen är fiske, musik och promenader. Pga en sjukdom som försvagar motorik, muskler och balans är mannen i behov av hjälp och stöd med mycket i sin dagliga livsföring. Så som förflyttningar, hygien, av och påklädning, matlagning och skötsel av hem och hushåll.
Om arbetet: I arbetet ingår det att stimulera till träning och aktiviteter i och utanför hemmet. Som assistent är du med i alla aktiviteter som kunden gör tex. vårdbesök, släktträffar, konserter och fiske. Inomhus används en motordriven rullstol och vid förflyttningar används en turner. Utomhus använder sig mannen av en permobil som han kör på egen hand.
Du som söker: Du som assistent ska vara lugn, trygg, ödmjuk och kunna bjuda på dig själv. Ålder spelar ingen större roll men gärna över 30 år. Du får gärna dela kundens intresse, som musik (dansband), att vara ute i naturen, promenader och att fiska. Körkort är ett krav, då du kommer köra kundens bil i tjänst.
Om vikariatet: 50% . Arbetstiderna är 9.00-9.00 med beredskap ett par timmar mitt på dagen och över natten.
Kalendervecka 40 = schemavecka 1.
V1. Mån, fre
V2. Ons, tors
V3. Mån, tis, fre
V4. tors
Vikariatet är från 1/10-25 till 1/9-26. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
