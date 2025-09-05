Assistent till ledningen för Statens fastighetsverk
2025-09-05
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter - däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
Din roll
Du stödjer SFV:s ledning vilket bland annat innebär ansvar för planering, möteshantering, administration och dagligt stöd till myndighetens generaldirektör, men även till överdirektör och finansdirektör. Tillsammans med rättschefen arbetar du till exempel med administration för styrelsen, styrelsemöten och beslutshantering. Vidare ger du stöd till generaldirektörens ledningsgrupp och håller i myndighetens assistentnätverk.
Du tillhör enheten GD-stöd och verksamhetsstyrning inom Finansstaben och rapporterar till enhetschefen. Där finns kolleger som bland annat arbetar med verksamhetsplanering och uppföljning, verksamhetsutveckling, ledningssystem och processer, hållbarhet, administrativt stöd samt intern styrning och kontroll.
Din profil
Vi söker dig som har:
• Gymnasieexamen
• Flerårig aktuell erfarenhet av administrativt arbete i en stödjande roll mot högre chef i offentlig verksamhet.
• Bred erfarenhet av administrativa stödsystem, så som personal- och ekonomiadministrativa system och system för dokumenthantering
• Förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Arbetat på statlig myndighet
• Eftergymnasial utbildning
• Erfarenhet av att administrera och expediera beslut
• Erfarenhet av att utveckla och effektivisera administrativa processer
Personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rollen är bred med många olika arbetsuppgifter vilket ställer krav på ordning och reda. Som person är du strukturerad, trivs med att arbeta självständigt och är trygg i din roll. Men du är också samarbetsorienterad och relationsskapande samt har förmåga att professionellt hantera många interna och externa kontakter.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef för att skicka in din ansökan.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Ulrika Grönquist tfn 010-478 74 31.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Mer information
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. SFV tillämpar 6 månaders provanställning.
Placering: Stockholm
Tillträde: Tillträde så snart som möjligt
Möjlighet till distansarbete: Det finns begränsade möjligheter till distansarbete.
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av vår medarbetarpolicy och hur det är att jobba hos oss på Jobba hos oss | SFV.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
Detta är ett heltidsjobb.
