Assistent till Kvinna i Hackås (2585)
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östersund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Östersund
Vi söker nu efter en personlig assistent till en kvinna boende i Hackås.
Du kommer vara hennes förlängning i det hon Fysisk inte klarar i vardagen.
Du kommer arbeta dag, kväll och sovande jour natt.
Har du viss erfarenhet från vårdyrket så är det meriterande men inget krav. Viktigast är att ni trivs tillsammans.
Är du intresserad av att veta mer så skicka mail till: Lina.edberg@spaab.sePubliceringsdatum2025-11-12Ersättning
Timlön efter överenskommelse. Kollektivavtal finns enl. KFO Kommunal avtal för personlig assistans.
Som anställd hos oss omfattas du av pensionsförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, grupplivförsäkring, gruppsjukförsäkring och även föräldrapenningtillägg.Om företaget
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB är en privat assistansförmedling som grundades 2001. Vi grundar assistansverksamhetens policy på personlighet, erfarenhet, kunskap och tillgänglighet. Vårt mål är att ge bästa möjliga service och vi har kompetent personal med mångårig erfarenhet från assistansbranschen.
Ange referens "Hackås" i din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: Lina.edberg@spaab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hackås". Arbetsgivare Storsjöbygdens Personliga Assistans AB
(org.nr 556551-9674)
Öneslingan 5
)
832 51 FRÖSÖN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB Jobbnummer
9602192