Assistent till kundservice på Fastighetsenheten
Västerås kommun / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2026-02-25
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Som assistent på kundservice är du vårt ansikte utåt och navet i vardagen för stadens verksamheter. Rollen passar dig som trivs med struktur och varierade arbetsuppgifter, och gör det lilla extra för att bidra till alltid bästa möjliga möte!Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett omväxlande och roligt arbete där du fungerar som ett nav i organisationen. Tillsammans med tre kollegor tar du emot och hanterar felanmälningar för stadens egna och inhyrda fastigheter, från pedagogiska lokaler och särskilda boenden till andra verksamhetslokaler. Du arbetar mot många olika förvaltningar och hyresgäster, vilket ger dig ett brett kontaktnät med både interna och externa kontakter. Ärendena varierar från akuta vattenskador till enklare åtgärder som trasig belysning.Du har en samordnande roll där du prioriterar och följer upp ärenden i nära samarbete med kollegor, fastighetsförvaltare och entreprenörer. Arbetet sker främst via telefon och mejl, med viss kundkontakt på plats. I tjänsten ingår även fakturahantering samt administration av nycklar och passerbrickor för anställda inom staden.All dokumentation sker digitalt och det finns även möjlighet att bidra till vår digitala utveckling. Arbetstiden är vardagar kl. 7-16 och arbetet utförs till största del på plats i Stadshuset.
Din kompetens
Vi söker dig som har en godkänd gymnasieutbildning och flerårig erfarenhet av service- eller kundnära arbete. Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom till exempel administrativt eller fastighetsrelaterat område. Du har goda kunskaper i Officepaketet, god digital vana och förmåga att arbeta i flera system. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete i fastighetssystem, har hanterat fakturor samt lås- och passagesystem.
Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och känner dig trygg med att använda dator och telefon som dina främsta arbetsverktyg.
Som person är du strukturerad och har förmågan att växla mellan olika arbetsuppgifter och prioritera längs vägen. När arbetsbelastningen periodvis ökar lyckas du behålla ett lugnt och professionellt bemötande med tydlig kommunikation. Du har ett genuint servicefokus, bidrar med glädje och energi i arbetet och drivs av att göra det lilla extra för att hitta lösningar som underlättar för andra.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en central del av Fastighetsenheten och navet i ett arbete som kopplar ihop flera förvaltningar och hyresgäster. Vi är cirka 100 medarbetare som tillsammans ansvarar för förvaltning av stadens fastigheter och har även hand om hyreskontrakt, underhållsplaner och översyn av serviceavtal. Rollen är omväxlande och ger ett stort kontaktnät med möjlighet att bidra till att vardagen fungerar för både verksamheter och invånare. Du får ett flexibelt och meningsfullt arbete i nära samarbete med kollegor.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs gärna mer om oss på: https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/teknik--och-fastighetsforvaltningen.html
(https://www.vasteras.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/teknik--och-fastighetsforvaltningen.html)
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Vi planerar att genomföra korta digitala intervjuer under v.12 och därefter intervjuer på plats i Stadshuset under v.14.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00107". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Ansvarig rekryterare
Kristin Collén kristin.collen@vasteras.se 021-39 08 03 Jobbnummer
9761847