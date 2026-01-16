Assistent till Anpassad grundskola, Sala kommun
2026-01-16
Har du kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med särskilda behov och intellektuell funktionsnedsättning? Vill du ha ett viktigt jobb där du stödjer eleverna under deras dag i skolan och på fritidshem eller fritidsklubb? Vi söker nu två vikarier som elevassistent till vårt gäng på anpassad grundskola i Sala.
Om arbetsplatsen
Anpassad grundskola i Sala är en kommunal skola med undervisning i årskurserna förskoleklass - åk 9. Här bedrivs undervisning inom anpassad grundskolas inriktningar ämnen och ämnesområden. Vi har även fritidshem och fritidsklubb. Vi är ca 60 elever och drygt 35 personal. Hos oss finns i dagsläget 9 klasser med 4-12 elever i varje klass. Anpassad grundskola finns på två skolor i Sala. Förskoleklass, låg- och mellanstadiet finns på Åkraskolan och högstadiet finns på Kungsängsgymnasiet i C-huset. På respektive skola finns ett elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och speciallärare.
Anpassad grundskola är en verksamhet där alla ska känna sig trygga och betydelsefulla. Vår värdegrund bygger på ett positivt förhållningssätt och en övertygelse om att varje elev utvecklas bäst genom en positiv självbild. Därför lägger vi stor vikt vid att stärka elevernas självkänsla, så att eleverna kan tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt. Vi på anpassad grundskola är stolta över att vara en skola med välutbildade och kunniga medarbetare och världens bästa elever. Vår styrka är vår otroliga förmåga till att vara flexibla och lösningsfokuserade, ha eleven i fokus och att se alla elever som allas elever.
Arbetsuppgifter
Under skoltid kommer du ingå i ett arbetslag tillsammans med lärare och andra elevassistenter där ni följer eleverna under deras skoldag. Du stödjer elevernas kunskapsutveckling i undervisningen utifrån den anpassade grundskolans läroplan. Under övrig tid kommer du att vara en del av den anpassade skolans fritidshem, där ni som arbetslag planerar och genomför aktiviteter enligt fritidshemmens läroplan. I det dagliga arbetet ingår arbetsuppgifter som att stötta och hjälpa elever med deras behov. Detta innefattar både medicinska- och omvårdnadsbehov. Du ska också ha ett intresse och en nyfikenhet av att stötta och jobba med elever som har ett utåtagerande beteende.
Kvalifikationer
För att vara aktuell för den här tjänsten ska du ha dokumenterad kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med särskilda behov och intellektuell funktionsnedsättning samt även ha kunskap och erfarenhet av att ha arbetat med elever med utåtagerande beteende i anpassad skolform. Du får gärna vara väl insatt inom AKK. Vi tror att du har gått barn- och fritidsprogrammet, har annan pedagogisk utbildning eller har tidigare erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Som person är du lösningsfokuserad, arbetar lågaffektivt och har en positiv syn på uppdraget. Du ser det som en styrka att arbeta i arbetslag. Du arbetar för att eleverna ska bli stärkta i sin kunskapsutveckling, känna sig delaktiga, sedda och trygga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Vikariat 100 % från 2026-02-01 tom 2026-06-18
Individuell lönesättning.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning. Detta enligt lagen om registerkontroll inom skol-, fritids och förskoleverksamhet. Rikspolisstyrelsens belastningsregister, RPS 442.5 (14-01-14)
Varmt välkommen med din ansökan senast den 25 januari 2026.
Ansökan sker från www.sala.se/ledigajobb
Vi rekryterar löpande vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi uppskattar därför om du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta
Rektor Anna Gustafsson, tfn 0224-74 81 06, eller via mejl anna.gustafsson@sala.se
Facklig kontakt:
Kommunal: 010-442 81 83
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med levande landsbygd och närhet till flera storstäder. I kommunen bor nästan 23 000 invånare varav ca 13 000 i Sala stad. Tack vare korta avstånd, avgiftsfri kollektivtrafik och bra service runtom i hela kommunen finns möjlighet till livskvalitet och en enklare vardag. I kommunen finns ett starkt näringsliv, ett rikt föreningsliv och natursköna områden som inbjuder till aktivitet och rekreation. När längtan till storstan tar över kan du med enkelhet ta tåget. Du når Västerås och Uppsala på ca 30 min och Stockholm på ca 75 min.
Läs mer om Sala på www.sala.se
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
