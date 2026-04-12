Assistent sökes till trevlig kvinna i Bälinge
2026-04-12
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi är i behov av en Personlig assistent som vill arbeta hos en trevlig kvinna boendes i Bälinge. som snabbt kan börja med intro och vara timvikarie och kunna jobba i sommar och tills vidare.
De är en timanställning, att hoppa in vid behov, med ett fast schema i sommar. Möjligheten finns att arbeta hos flera av våra kunder för att komma upp i mer timmar.
Passen är förlagda mellan 08,00-15,45 eller 14,15-22,00. Buss går från Uppsala C regelbundet och stannar precis utanför kvinnas bostad.
Kvinnan sitter i rullstol och behöver hjälp med förflyttningar, hygien m.m, så man får gärna ha erfarenhet av lift och sele. Utöver så är sedvanliga uppgifter som ingår i ett hem. Hon tycker också om att komma ut på utflykter och aktiviteter, så där får man gärna komma med förlag, då kan man också vara två assistenter.
Du som söker passar in på följande beskrivning:
• Kan skriva och kommunicera felfritt på svenska.
• är en lugn och trygg person med ett eget driv.
• ser och kan ta ansvar för vad som behöver göras.
• har en stor förmåga att sätta dig in i någon annans situation och perspektiv.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vården, men inget krav.
Kunden ser helst kvinnliga sökanden då det ingår personlig hygien i arbetsuppgifterna.
Att personkemin mellan dig och vår kund stämmer är det viktigaste.
För snabb uppstart så är det bra om du redan nu begär utdrag från belastningsregistret hos Polisen.se
Ring för frågor, annars välkommen med din ansökan, intro kommer bokas snabbt till rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Arbetsgivare Alma Assistans AB
Alma assistans AB Kontakt
Kontakt
Anna Henriksson anna.henriksson@friab.se 0720503298
