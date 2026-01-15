Assistent sökes till IT-intresserad kille i centrala Uppsala
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Vi söker nu förstärkning i vår personalgrupp till en kille i centrala uppsala. Du som söker är flexibel och lösningsfokuserad med mycket motivation då kunden behöver detta. Kunden ser gärna att du är en kille som är intresserad av musik, dataspel, programering och mycket mer som har med teknik att göra. Körkort är inget krav men är en merit då kunden tycker om att åka på olika evenemang så som festivaler och LAN. Vi söker killar från 20 år och uppåt. Du som söker bör kunna vara bra på att sätta gränser på ett lyhört och respektfullt sätt. Dina arbetsupgifter kommer vara lättare hushållsarbete samt matlagning och följa med på olika aktiviteter och läkarbesök. Kunden behöver hjälp med lättare förflyttningar och även viss personlig hygien. Kunden har en språkstörning så du bör kunna bra svenska i både tal och skrift.
Kunden går på daglig verksamhet 3 dagar/vecka och då har han ej assistans.
Det är varrierande arbetstider med väntetid på natten.
Lön enlig kollektiv avtal
Intervjuer kommer att ske löpande.
Har du frågor om denna anonns uppge 20260115-1128
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
