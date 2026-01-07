Assistent sökes till glad och aktiv man i Gimo
Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östhammar
2026-01-07
Är du min nästa assistent och vår nästa kollega? Vill du tillhöra en assistentgrupp som tillsammans arbetar för att sätta guldkant på vår kunds tillvaro?
Vi på Vår Omtanke söker nu flera personliga assistenter som vill arbeta med vår kund i Uppsala. I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Vår Omtanke söker nu personal till en aktiv kille i Gimo. Vi söker dig som vill hänga med denna kille på allt vad han vill göra så som att vara ute, åka motorcykel, åka skidor, åka karusell och lyssna på musik. Killen kommunicerar med kroppsspråk, Ipad och tecken då han har autism och ingen verbal kommunikation. Som assistent är du honom behjälplig i alla vardagsmoment som ex. sköta om hemmet, matlagning, personlig omvårdnad och aktiviteter. Ni är alltid två som arbetar dygnspass, där både aktiv natt och väntetid (jourtid) förkommer.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, lyhörd, flexibel och som har ett gediget intresse för personer med autism. Helst ska du vara rökfri och ha körkort. Tidigare erfarenheter inom yrket är meriterande men inte ett krav. Det läggs stor vikt vid personkemin då samspelet mellan kund och den personliga assistenten är mycket viktig. Vi söker två personer som är intresserade av att hoppa in vid behov redan nu i sommar men även fortsättningsvis under hösten och framåt.
Du är en ärlig och pålitlig person som genuint tycker om att arbeta och du äger förmågan att kunna skapa en harmonisk atmosfär omkring dig. Du bör ha stor empati, ha tålamod samt kunna sätta dig in i en annan människas situation och vara mycket lyhörd. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller har annan erfarenhet som kan vara likvärdig. Som person har du en god social förmåga, ser till hela kundens behov, är noggrann och ansvarstagande samt har ett gott bemötande.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Heltid, Deltid och extra vid behov.
Arbetstid: Dag, kväll/ och helger .
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse Vi erbjuder friskvård. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
(org.nr 556738-0257), http://www.varomtanke.se Arbetsplats
Vår Omtanke Kontakt
Chris Bingham chris@varomtanke.se 0730750642 Jobbnummer
9671862