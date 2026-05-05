Assistent sökes till aktiv kvinna (vid behov)
Vi söker nu en personlig assistent till en aktiv kvinna med NPF-diagnos. Tjänsten är vid behov.
Vi ser att du som söker är en trygg person som är stabil i dig själv och som kan bidra med lugn och struktur i kvinnans vardag. Arbetet kräver ett lågaffektivt bemötande och det är ett stort plus om du har tidigare erfarenhet av detta. Erfarenhet av PECS och bildstöd är meriterande.
I rollen behöver du vara lyhörd, flexibel och kunna ligga steget före - att alltid ha en plan B i bakfickan är en viktig del av arbetet.
Kvinnan bor i egen bostad och har assistans dygnet runt, förutom den tid hon är på sin dagliga sysselsättning.
Krav och önskemål:
Körkort är önskvärt
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Du behöver vara simmkunnig
Du ska kunna cykla
Anhörig till kund är delaktig i urvalsprocessen och kommer att ha tillgång till ansökningarna.
Monument Assistans vill alltid se ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
(org.nr 559060-1687)
745 30 ENKÖPING
Kontakt
Uppdragschef
Camilla Ledström camilla@monumentassistans.se 0793-20 46 65
9891601