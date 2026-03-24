Assistent sökes till 40 årig rullstolsburen man i Alvik
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-03-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Vi söker nu personliga assistenter till kund som bor i Alvik
Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning i dennes dagliga liv. Du assisterar och stöttar personen både i vardagen och på fritiden. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och dina arbetsuppgifter innebär övergripande att du assisterar kunden så att kunden får förutsättningar att leva det liv som hen önskar.
Jag önskar att du som söker ska ha körkort. Ett stort plus är om du är fysiskt stark.
Tjänsten är en deltid, passen är ca 15 h med jour på natten
Under dagtid arbetar jag på en statlig myndighet, vid pass förlagda utanför arbetet vill jag att du ska kunna laga mat, tvätta, städa och genomföra veckohandling. På min fritid tränar och simmar jag.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
http://www.sarnmark.se
För detta jobb krävs körkort.
9815682