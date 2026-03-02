Assistent sökes till 14-årig kille i Västerås!
2026-03-02
Vår kund är en glad kille på 14 år som bor i östra Västerås. Vi söker dig, som är en driven, stark och lekfull person med stort tålamod.
Pojken har både motoriskt och intellektuellt funktionshinder och behöver hjälp och stöd med i stort sett allt. Han kan inte gå utan stöd och kommer att behöva din hjälp vid alla förflyttningar. Det innebär att du måste vara stark och ha en god fysik. Han kommer också behöva din hjälp med vardagliga moment som att äta, sköta hygien och klä på sig, samt att lockas till lek där finmotoriken och samspel tränas och stimuleras.
Pojken har inget tal och kommunicerar mestadels med kroppsspråk, men tränar på att använda bilder och tecken i sin kommunikation. Det är en fördel om du har erfarenhet av att kommunicera med AKK, tecken, och/eller bildprogram.
Du kommer att vara delaktig i pojkens dagliga träning, som bl a består av konduktiv pedagogik, bad, ridning, promenader mm. Det är viktigt att du tycker det är roligt att stimulera och motivera till en aktiv fritid!
Jobbet sker mestadels i hemmet, där det förutom föräldrarna även finns syskon. Delar av passen kan komma att vara med dubbelassistans.
Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av att jobba som personlig assistent eller jobb med funktionshindrade barn, men det är inget krav. Det viktigaste är
att du är villig att lära, att du ser positivt på möjligheten till allt du kommer lära dig i arbetet och hur det bidrar till din egen utveckling! Vi ser därför gärna att du går utbildningar som ges av assistansbolaget och/eller habiliteringen.
Vi söker dig;
som vill arbeta med tjänstgöringsgrad på cirka 30 % (fördelade på 2-3 vardagseftermiddag/kväll+1-2 helgdagar varannan vecka).
är stark och har god fysik eftersom det förekommer lyft och förflyttningar i tjänsten.
är ansvarstagande och lyhörd eftersom du kommer behöva läsa av en person som inte kommunicerar med tal men däremot med kroppsspråk.
är kreativ och lekfull, eftersom det krävs för att stimulera till lek och samspel.
är rökfri.
Extra plus om du...
Har erfarenhet av kreativt arbete med små barn (< 3 år).
Har erfarenhet av TAKK och specifikt kommunikation med bilder och tecken.
Har mycket erfarenhet av hästar eller hundar.
Vill gärna ha minst 2 fasta pass i veckan (resterande mer flexibelt).
Har körkort och har möjlighet att ta pojken själv till olika aktiviteter.
Move & Walk Assistans.
