Assistent/receptionist
Region Jönköpings län / Administratörsjobb / Gislaved Visa alla administratörsjobb i Gislaved
2025-09-26
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Gislaved
, Gnosjö
, Värnamo
, Vaggeryd
, Jönköping
eller i hela Sverige
Bra Liv Gislaved vårdcentral
Receptionist/assistent
Bra Liv Gislaved vårdcentral söker en receptionist/assistent. Arbetet kommer främst vara i receptionen. Det innebär bland annat att vara ansiktet utåt för vårdcentralen, öppna vårdcentralen på morgonen, ta emot patienter, registrera besök, ringa och avboka besök, svara i telefonen samt svara på frågor från medarbetare och patienter och sedan stänga vårdcentralen vid slutet av dagen. Vi arbetar för rätt använd kompetens i alla led på vårdcentralen. Att ge god service samt att arbeta patientsäkert ligger i din yrkesroll.
Vi erbjuder ett vikariat på heltid under sex månader (med god möjlighet till förlängning). Tillträde enligt överenskommelse och tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
Din blivande arbetsplats
Bra Liv Gislaved vårdcentral har cirka 15 000 listade patienter och drygt 50 medarbetare inom olika professioner. Här arbetar vi tillsammans över gränserna och drar nytt av varandras kompetenser. Vårdcentralen i Gislaved ingår i Vårdcentralerna Bra Liv.
Vår målsättning på Bra Liv Gislaved Vårdcentral är "En bättre hälsa för alla", vilket ska genomsyra varje möte med patient och mellan kollegor. Det når vi genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet. Publiceringsdatum2025-09-26Profil
Du har erfarenhet och intresse av administrativa uppgifter och/eller receptionsarbete samt gärna vana från journalsystemet Cosmic. Du gillar att arbeta självständigt, men uppskattar också att delta i gruppens gemensamma uppdrag. Du är serviceinriktad och har ett gott bemötande när du tar emot alla våra patienter som passerar vår reception varje dag. Du arbetar strukturerat och har vilja och förmåga att hitta lösningar. Är du undersköterska eller ha erfarenhet från hälso- och sjukvården så är det meriterande!
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där egenskaper som social kompetens och förmåga att strukturera arbetet är betydelsefulla.
Vårt erbjudande till dig
• Ett arbete i en inspirerande arbetsgrupp med hög grad av samarbete och kommunikation.
• Arbetstid mån-fre med flextidsavtal. Vi har öppet kl. 7:45-17:00 varje vardag.
• Möjlighet att delta i utvecklingsarbete.
Läs gärna mer om vilka förmåner vi erbjuder:http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/
Detta värderar vi högt
Vi vill gärna utvecklas och bli bättre för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård och vi vill därför ge våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel.
Har du frågor om tjänsten
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta
Enhetschef Alexandra Åberg, tfn 076-142 64 62 eller verksamhetschef Samir Muratovic, tfn 072-515 89 15
Sista ansökningsdag är 2025-10-10 och vi gör urval löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag. Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B612/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9528738