Assistent och ledare, multitasking reklam och mycket mer
Logistik & Distribution i Norden AB / Formgivarjobb / Tyresö Visa alla formgivarjobb i Tyresö
2026-07-22
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Assistent och ledare
Vår VD behöver en assistent som även kan gå in ibland som ledare till och med rätt ofta och rätt mycket för att avlasta.
Vi har en mindre organisation med tre småföretag och mindre än tio anställda som jobbar deltid och heltid.
Vi sysslar med två helt olika saker som ibland kombineras
Den ena verksamheten är fastigheter och uthyrning av möblerade bostäder samt kontor och lager och butiker samt restauranger
Den andra verksamheten är uthyrning och försäljning av professionell, Ljud Ljus DJ Karaoke utrustning, samt annan elektronik.
Du kan se mer om oss på www.Billebro.se
och www.RentalHome.se
Dina uppgifter kan variera otroligt mycket från dag till dag och från timme till timme.
Det kan vara att genomföra en ny ordning eller åtgärd som inventeringar i alla våra bostäder. Eller marknadsföring på Amazon eller Trip.com.
Det kan vara bygglovsansökningar det kan vara avtal med personal eller leverantörer och även kontrakt med hyresgäster.
Det kan även vara praktiska saker som att förbättra en städning eller ta emot en hyresgäst eller inreda en bostad och om du även kan göra andra praktiska saker så finns det alla möjligheter att hjälpa till med både det ena och det andra.
Vi söker dig som är dynamisk, flexibel och snabbtänkt och har en god förmåga att kommunicera med vem som helst och gärna när som helst eftersom vi får förfrågningar på våra bostäder nästan när som helst alla dagar i veckan.
Det går bra för oss och vi har som mål att jobba mer långsiktigt och därmed få ännu fler avtal på flera år med våra största partners som är stora företag bland annat inom vindkraft.
Du får gärna ha erfarenhet från Reklam och Marknadsföring samt administration, bokföring och ledarskap.
Så som du ser är det en väldigt blandad kompott, eftersom vår VD i dagsläget får axla väldigt många olika uppgifter - flertalet som du gärna får ta över.
Stor fördel om du har körkort - gärna för flera olika kategorier av fordon.
Det viktigaste är att du kan jobba i olika projekt.
Vårt viktigaste projekt nu är ett elektroniklager på tusentals artiklar som ska säljas ut närmaste veckorna. Se hemsidan www.billebro.se
Har du erfarenheter av amazon ebay eller andra svenska eller utländska plattformar?
Vi har 4 etablerade konton på tradera där vi är top seller och vill utöka till många andra plattformar. Inte heller testat google ads. Kan du vara med och ta oss till nästa nivå?
Vi driver 3 olika företag inom hotell, turism samt ljud, ljus, event och DJ.
Vi söker dig som är en effektiv multitasker, du har känsla för detaljer samt vill lära dig ännu mer inom ännu fler områden.
Du behöver inte kunna allt ännu, huvudsaken är att du vill väl, är lättlärd, vaken, med ett öppet sinne och klok, vis, smart.
Vår önskelista om vem du är och vad du redan kan är väldigt omfattande, du behöver inte bli skrämd av den om du inte omfattar allt ännu, huvudsaken är att du är villig att lära dig mer och att växa och utvecklas.
Bli inte förskräckt över önskelistan nedan, du behöver inte klara av allt...
Att vara kundorienterad är ett absolut krav. Kunden är kung. Att hålla extremt bra kontakt hela tiden med kunderna är a och o för oss.
Körkort är en fördel och över tid ett måste. Gärna även för andra större fordon etc.
Praktiker. Se hemsidan www.rentalhome.se
Att du är händig, teknisk, och kan göra alla möjliga enklare eller svårare renoveringar, kopplingar, inom våra verksamhetsområden. Allt från måla, spackla, tapetsera, till svårare som el, vvs, byta fönster, takjobb. Inreda bostäder. Design. Städa. Sortera. Organisera. Strukturera. Flytta runt saker. Använda pirror, lastramper, fordon.
Teoretiker.
Reklam. Marknadsföra. Fotografera. Filma. Redigera. Sälja. Hyra ut. Assistera inom alla områden.
Eftersom vi bedriver många olika verksamheter med många olika kunder så gäller det att ha ordning på allt, snabbt och effektivt. Rapportera. Prioritera. Jobba mot task manager.
När du svarar:
Ange var i Sverige du bor nu och om du är flexibel vad gäller arbetsort och kan flytta runt på olika projekt, bostad erbjudes alltid från oss kostnadsfritt.
Skicka med bild på dig själv samt bilder på vad du åstadkommit och ev länkar, filer.
Ange löneanspråk.
Tala om vad du kan och vad du inte kan. Samt när du kan börja. Heltid eller deltid enligt dina egna önskemål.
Antagligen kommer du att arbeta i team med VD och andra i början för att mer och mer kunna arbeta självständigt framöver. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: application@billebro.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592), http://www.rentalhome.se
Höglidsvägen 28 A (visa karta
)
135 50 TYRESÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10009665