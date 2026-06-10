Assistent multitasking reklam och mycket mer

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Logistik & Distribution i Norden AB / Formgivarjobb / Ljusdal Visa alla formgivarjobb i Ljusdal
2026-06-10
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logistik & Distribution i Norden AB i Ljusdal
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eller i hela Sverige
Det viktigaste är att du kan jobba i olika projekt.
Vårt viktigaste projekt nu är ett elektroniklager på tusentals artiklar som ska säljas ut närmaste veckorna. Se hemsidan www.billebro.se
Har du erfarenheter av amazon ebay eller andra svenska eller utländska plattformar?
Vi har 4 etablerade konton på tradera där vi är top seller och vill utöka till många andra plattformar. Inte heller testat google ads. Kan du vara med och ta oss till nästa nivå?
Vi driver 3 olika företag inom hotell, turism samt ljud, ljus, event och DJ.
Vi söker dig som är en effektiv multitasker, du har känsla för detaljer samt vill lära dig ännu mer inom ännu fler områden.
Du behöver inte kunna allt ännu, huvudsaken är att du vill väl, är lättlärd, vaken, med ett öppet sinne och klok, vis, smart.
Vår önskelista om vem du är och vad du redan kan är väldigt omfattande, du behöver inte bli skrämd av den om du inte omfattar allt ännu, huvudsaken är att du är villig att lära dig mer och att växa och utvecklas.
Bli inte förskräckt över önskelistan nedan, du behöver inte klara av allt...
Att vara kundorienterad är ett absolut krav. Kunden är kung. Att hålla extremt bra kontakt hela tiden med kunderna är a och o för oss.
Körkort är en fördel och över tid ett måste. Gärna även för andra större fordon etc.
Praktiker. Se hemsidan www.rentalhome.se
Att du är händig, teknisk, och kan göra alla möjliga enklare eller svårare renoveringar, kopplingar, inom våra verksamhetsområden. Allt från måla, spackla, tapetsera, till svårare som el, vvs, byta fönster, takjobb. Inreda bostäder. Design. Städa. Sortera. Organisera. Strukturera. Flytta runt saker. Använda pirror, lastramper, fordon.
Teoretiker.
Reklam. Marknadsföra. Fotografera. Filma. Redigera. Sälja. Hyra ut. Assistera inom alla områden.
Eftersom vi bedriver många olika verksamheter med många olika kunder så gäller det att ha ordning på allt, snabbt och effektivt. Rapportera. Prioritera. Jobba mot task manager.
När du svarar:
Ange var i Sverige du bor nu och om du är flexibel vad gäller arbetsort och kan flytta runt på olika projekt, bostad erbjudes alltid från oss kostnadsfritt.
Skicka med bild på dig själv samt bilder på vad du åstadkommit och ev länkar, filer.
Ange löneanspråk.
Tala om vad du kan och vad du inte kan. Samt när du kan börja. Heltid eller deltid enligt dina egna önskemål. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: application@billebro.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592), http://www.rentalhome.se
Ångevägen 24 (visa karta
)
827 76 RAMSJÖ Arbetsplats
Ramsjö Camping Jobbnummer
9958442