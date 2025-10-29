Assistent med stort engagemang sökes till man i Åstorp.
2025-10-29
Är det dig vi söker?
Vi söker dig som vill arbeta 50% kväll. Har du stort engagemang och gillar att gå på promenad, kan du vara vår nästa kollega. Utifrån tydliga rutiner arbetar du aktivt med kundens behov. Tryggheten mellan dig och kunden samt i dina arbetsuppgifter säkerställs genom introduktionspass.
• Jag är en man i 70-års åldern, som behöver stöd och hjälp med allt i min vardag, här i mitt hem i Åstorp. Jag förflyttar mig med rullstol och nyttjar taklyft. Jag gillar att lyssna på musik, gå promenader och att gå och titta i butiker.
För vår kommunikation behöver du tala och skriva svenska.
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, gärna som personlig assistent. Kunden väljer själv sina assistenter och stor vikt läggs vid personlighet.
Arbetstider: 14.00-20.30
Intervjuer sker löpande varvid tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett deltidsjobb.
Inkludera assistans i Sverige AB (org.nr 559019-7942)
212 18 MALMÖ
