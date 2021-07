Assistent för forskningsprojekt, en eller flera, Software Engine - Göteborgs universitet - Administratörsjobb i Göteborg

Göteborgs universitet / Administratörsjobb / Göteborg2021-07-06Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för data- och informationsteknik är en integrerad institution med både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän. Vid institutionen bedrivs utbildning inom ett brett spektrum av områden. Under höstterminen ges ett nittiotal kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen I dessa är studentmedverkan av studenter på grund- och avancerad nivå en central del för att få kurserna att fungera.Nu söker vi assistenter för forskningsprojekt inom studieområdet Software Engineering.2021-07-06Som assistent för forskningsprojekt kommer du arbeta med att stötta forskare med praktiska uppgifter inom deras forskningsprojekt. Till exempel kan det innebära uppgifter som samla in och hantera data, analysera data eller programmeringsuppgifter.Vi söker främst dig som är aktiv student vid något av institutionens program på grund- eller avancerad nivå vid Göteborgs universitet eller Chalmers tekniska högskola. Du ska ha fullgjort för uppdraget relevant utbildning på högskolenivå. För att vara kvalificerad för tjänsten skall du ha goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, samt befinna dig i Sverige vid anställningsstart.AnställningAnställningsform: Tidsbegränsad anställning, höstterminen 2021Omfattning: 0 %Placering: Institutionen för data- och informationsteknik, GöteborgTillträde: 2021-08-15Detta är en intermittent anställning där du som assistent för forskningsprojekt arvoderas för ditt arbete. Ersättningen är avtalsenlig och betalas per timme i efterskott. Antalet arbetade timmar planeras tillsammans med ansvarig forskare. Då institutionen för data- och informationsteknik är en integrerad institution kan anställningen komma att vara placerad vid Göteborgs universitet eller Chalmers tekniska högskola. Vi tar enbart emot ansökningar på det sätt som beskrivs i annonsen. Vi ser en ansökan som en intresseanmälan och du har alltid möjlighet att tacka nej när du får ett erbjudande.Kontaktuppgifter för anställningenEric Knauss, StudierektorFackliga organisationerFackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.Fyll i dina personliga uppgifter och svar på tilläggsfrågor. Du ska även bifoga ett CV och ett betygsunderlag (utdrag ur Ladok). Efter sista ansökningsdagen behandlas alla ansökningar och du kommer få svar via email.Sista dag att ansöka är 2021-07-31Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.Universitetet tillämpar individuell lönesättning.Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratIntermittent anställning, timlönSista dag att ansöka är 2021-07-31Göteborgs Universitet5849877