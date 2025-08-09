Assistent åt en kille på 21 år - extra vid behov
2025-08-09
Vi söker en personlig assistent till 21-årig kille med autism och Downs syndrom som bor med sina föräldrar i Sundbyberg.
För att han ska känna sig trygg är kommunikation viktigt. Vi ser att du är tydlig i ditt sätt att kommunicera samt lyhörd för hans signaler och behov i olika situationer som uppstår.
Vi söker en assistent som är ödmjuk, ansvarstagande och positiv. Vi ser gärna att du är initiativtagande. Vi vill att du som söker har erfarenhet av, och verkligen tycker om att arbeta med ungdomar. Vi vill vidare att du ska vara lyhörd för brukarens behov, vara initiativrik, punktlig och ha allmänt gott omdöme.
Nödvändig utbildning och inskolning sker på arbetsplatsen. Då brukaren är i stort behov av kommunikationsträning är det viktigt att du är flytande i svenska språket. Tidigare arbete som personlig assistent och erfarenhet av arbete med ungdomar är en viktig del men vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet och att personkemin ska vara den rätta. Fördel att du som söker har erfarenhet av arbete med person med autism och utmanande beteenden.
Vi lägger stor vikt i att personkemin stämmer mellan dig, brukaren och hans familj. Vår förhoppning är att du ska vilja bygga en långsiktig arbetsrelation till vår brukare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
E-post: sandra.charlottenburgmedical@gmail.com
(org.nr 556712-0935)
9451475