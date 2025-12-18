Assistent/administratör till grundskoleförvaltningen
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-12-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252936 Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Nu söker grundskoleförvaltningen dig som vill ta dig an uppdraget som assistent/administratör.
I uppdraget ingår bland annat:
• Beställningar såsom IT-utrustning, inventarier, kontorsmaterial och fika.
• Bokningar av lokaler och resor.
• Kontroll och kontering av fakturor.
• Administrativt stöd vid introduktion av kollegor.
• Administrativt stöd till chefer och kollegor på avdelningen.
I din roll kommer du arbeta för hela avdelningen, kvalitet- och myndighet, men blir en del av teamet på kommunikationsenheten med kommunikationschefen som närmsta chef. Här jobbar vi alla för varje elevs bästa skola!Kvalifikationer
Vi söker dig med minst en avslutad gymnasieutbildning med administrativ inriktning, eller annat som bedöms motsvarande. Du har minst två års erfarenhet av relevant och likvärdigt arbete. Har du tidigare arbetat i offentlig verksamhet är det meriterande.
Du har erfarenhet av att arbeta i olika system, så som ekonomisystem och diarieföringssystem och din svenska är mycket god i både tal och skrift.
För att trivas och leverera i rollen behöver du vara strukturerad, proaktiv och ta egna initiativ. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och trivs med ett arbete där uppgifterna varierar.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Avdelningen kvalitet- och myndighet utgör en av tre övergripande stödfunktioner på grundskoleförvaltningen. Avdelningens uppdrag är att skapa förutsättningar för likvärdighet, rättssäkerhet och god måluppfyllelse för eleverna genom att ge kvalificerat stöd och råd till skolorna, förvaltningsledningen och grundskolenämnden.
Avdelningen samordnar olika förvaltningsövergripande processer och bidrar också med intern ledning och stöd i förvaltningen.
Genom att ta fram kvalitativa underlag för beslutsfattande och analys samt identifiera utvecklingsmöjligheter bistår avdelningen kvalitet och myndighet huvudmannen med att uppnå såväl nationella som kommunala mål.
Syftet med vårt gemensamma arbete är att i alla delar bidra till att skapa varje elevs bästa skola. Avdelningen består av tre enheter; kommunikationsenhet, kvalitets- och utredningsenhet samt skolplaceringsenhet
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare.
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Enhetschef
Helena Plantin helena.plantin@malmo.se 0708-118613 Jobbnummer
9651894