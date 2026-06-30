Assistent
Kullabygdens Indipendent Living / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-06-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kullabygdens Indipendent Living i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
, Höganäs
eller i hela Sverige
Vi är söker här 1-2 nya medarbetare. I första hand för ett längre sjuk vikariat, som kan bli visstids anställnings längre fram.
Söker här 1-2 nya medarbetare till en kvinna i rullstol med i funktionsnedsättning. Assistansen ligger i Oxe. Du som söker bör vara kvinna, kunna hantera svenska i tal och skrift .En stor merit är om du är flexibel då assistansen ligger under dygnets alla timmar. Då mycket av assistansen är ensamarbete bör du som söker vara självgående.
Vi söker dej som har erfarenhet att jobba som personlig assistent. Erfarenhet av tak lift är önskvärt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: kil@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "05". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kullabygdens Indipendent Living
Karlsgatan 10 (visa karta
)
238 30 OXIE Arbetsplats
Kooperativet KIL Jobbnummer
9985079