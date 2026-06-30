Assistent

Kullabygdens Indipendent Living / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö
2026-06-30


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kullabygdens Indipendent Living i Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, Höganäs eller i hela Sverige

Vi är söker här 1-2 nya medarbetare. I första hand för ett längre sjuk vikariat, som kan bli visstids anställnings längre fram.
Söker här 1-2 nya medarbetare till en kvinna i rullstol med i funktionsnedsättning. Assistansen ligger i Oxe. Du som söker bör vara kvinna, kunna hantera svenska i tal och skrift .En stor merit är om du är flexibel då assistansen ligger under dygnets alla timmar. Då mycket av assistansen är ensamarbete bör du som söker vara självgående.
Vi söker dej som har erfarenhet att jobba som personlig assistent. Erfarenhet av tak lift är önskvärt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: kil@telia.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "05".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kullabygdens Indipendent Living
Karlsgatan 10 (visa karta)
238 30  OXIE

Arbetsplats
Kooperativet KIL

Jobbnummer
9985079

Prenumerera på jobb från Kullabygdens Indipendent Living

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kullabygdens Indipendent Living: