Assistent - ge kvalificerat stöd till den politiska ledningen
Regeringskansliet / Assistentjobb / Stockholm Visa alla assistentjobb i Stockholm
Politiska staben, Klimat- och Näringslivsdepartementet
Är du en erfaren assistent som vill arbeta i en politisk miljö och ha omfattande interna och externa kontakter? Kan du möta höga krav på struktur och effektivitet? Som vår nya medarbetare får du en variationsrik vardag i händelsernas centrum.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som assistent åt vår politiska ledning är du en central del av teamet kring departementets statsråd och statssekreterare. Du är ansiktet utåt och bidrar med proaktiv planering och stöd för att säkerställa en optimal användning av den politiska ledningens tid. Arbetsuppgifterna är varierande, såsom kalenderhantering, mötesbokningar, resebeställningar, fakturahantering samt att ta emot besök och besvara korrenspondens. Du hanterar en stor mängd mötesförfrågningar och inbjudningar och förbereder inför fysiska och digitala möten.
Arbetet innebär många kontakter både internt i Regeringskansliet och externt, både nationellt och internationellt. Du ingår i en grupp med assistenter som tillsammans arbetar med den politiska ledningen och stöttar varandra vid behov.Publiceringsdatum2025-09-12Bakgrund
För att axla rollen som assistent krävs det att du har avslutad gymnasieutbildning och flerårig erfarenhet av kvalificerat sekreterar- eller administratörsarbete, exempelvis som GD/VD-sekreterare eller annan erfarenhet som vi bedömer som relevant. Vidare ska du ha erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg samt av att hantera sekretessbelagt information. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från Regeringskansliet eller annan statlig myndighet.
Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska och har goda kunskaper i engelska. Därtill har du mycket goda kunskaper i Officepaketets program, framför allt Outlooks kalendersystem. Det anses som meriterande om du har goda kunskaper om ärendehantering inom offentlig förvaltning, samt kunskap om och intresse för att utveckla digitala arbetssätt.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling och resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
I din roll som assistent är du van att arbeta självgående och strukturerat. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och levererar god service, med förmåga att vara uppmärksam samt tillmötesgående i ditt bemötande. Du har hög säkerhetsmedvetenhet och du är stabil i situationer när det sker många saker samtidigt, även under tidspress. Du bidrar till att assistentgruppens och politiska stabens arbete löper på smidigt. Du har en hög säkerhetsmedvetenhet och vi ser gärna att du har förståelse för arbetet och krav som ställs i en politisk organisation.Övrig information
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Annelie Westman, administrativ chef, på 08-405 10 36. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Ivian Paulino Lorenzo för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 28 september 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utbildningsdepartementet ansvarar för frågor som rör förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och övriga obligatoriska skolformer, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, vuxenutbildning, folkbildning, universitet och högskola, forskning och studiefinansiering.
Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. Ersättning
