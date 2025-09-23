Assistent - arbeta med administrativt stöd till politisk ledning
Assistentjobb / Stockholm
2025-09-23
Sekretariatet för verksamhetsstöd, Arbetsmarknadsdepartementet
Vi söker en administrativ assistent som vill ge kvalificerat stöd till en av våra statssekreterare. Du får en central roll i en dynamisk miljö med varierande arbetsuppgifter och många kontaktytor - både nationellt och internationellt. Här kombinerar du struktur, service och samordning i ett arbete där din insats gör skillnad varje dag.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Du kommer att bistå en av våra statssekreterare med kvalificerat administrativt stöd. Arbetsuppgifterna innefattar varierande administrativa uppgifter såsom möteslogistik, bokning av möten och sammanträden samt hantering av kalender.
Du ansvarar för planering och administration av både interna och externa möten, såväl fysiska som digitala, samt andra relaterade aktiviteter. Tjänsten innebär omfattande kontakter, både inom organisationen och med externa aktörer, inklusive internationella kontakter i det dagliga arbetet.
I rollen ingår även reseadministration samt övriga administrativa uppgifter såsom telefonservice, fakturahantering och hantering av inkommande post. Du ger även stöd till övriga medarbetare inom den politiska staben och ingår i en assistentgrupp som tillsammans arbetar nära den politiska ledningen och stöttar varandra vid behov.
Arbetsuppgifter av samordnande karaktär kan också förekomma, exempelvis:
• Samordning av större möten eller konferenser, inklusive deltagarlistor, lokalbokning och teknisk utrustning.
• Koordinering av gemensamma aktiviteter inom den politiska staben.
• Översyn och uppföljning av administrativa rutiner och processer.
• Kontaktpunkt gentemot andra avdelningar vid gemensamma projekt eller initiativ.Publiceringsdatum2025-09-23Bakgrund
Du har en avslutad gymnasial utbildning och erfarenhet av administrativa stöttande arbetsuppgifter med koordinerande och samordnande inslag.
Vi tror att du har goda kunskaper kring digitala verktyg såsom Officepaketet samt av att hantera digitala mötesprogram såsom Skype eller teams.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har påbörjad akademisk utbildning. Kunskaper om ärendehantering inom offentlig förvaltning och erfarenhet från Regeringskansliet, antingen genom praktik eller anställning, är även det meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
Som person har du god samarbetsförmåga och är skicklig på att organisera och prioritera ditt arbete. Du uppvisar dokumenterad servicekänsla och gott omdöme, tar egna initiativ och arbetar proaktivt för att lösa uppgifter och hantera utmaningar.
Du är flexibel, anpassningsbar och hanterar förändringar och nya situationer med lätthet. Det är av stor vikt att du har hög integritet och kan hantera konfidentiell information på ett ansvarsfullt sätt. Övrig information
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Jessica Bylund som är Enhetschef, på 08-405 41 15. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Marcuz Edlund Tysk på 08-405 86 96. Fackliga kontaktpersoner är Lina Konradsen för Saco och Åsa Bergqvist för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 14 Oktober 2025.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor, arbetet mot utanförskap och arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå, att stärka hbtqi-personers rättigheter samt arbetet mot rasism och diskriminering. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9523209