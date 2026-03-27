Assistant Store Manager (vikariat) - New Yorker, Örebro
Med över 1.300 butiker i 45 länder finns NEW YORKER representerat i hela världen och vi fortsätter växa som ett framgångsrikt Young Fashion-företag. Med ett team på över 25.000 arbetar vi i framkant med stor vikt på samarbete och gemenskap. Tack vare vår passion för mode, vår spontanitet och effektivitet har vi lyckats vara en del av modevärlden i över 50 år. Bli en del av vårt team! Som förstärkning till vårt team i Örebro söker vi nu en:
Assistant Store Manager (vikariat)
Huvudsakliga arbetsområden
• Ledning av butiken vid butikchefens frånvaro enligt New Yorkers koncept
• Medansvarig för försäljning, omsättning och inventering
• Ansvar för den dagliga driften av butiken
• Uppföljning av företagsekonomiska nyckeltal
• Leda och motivera teamet
• Upplärning och kontinuerlig utveckling av medarbetarna
• Försäljningsadministration
• Alla i butiken förekommande uppgifter
• Samarbete med andra avdelningar i ett teamorienterat New YorkerPubliceringsdatum2026-03-27Profil
• Gymnasieutbildning samt gärna högre utbildning inom arbetsledning, ekonomi och/eller handel och mode
• Minst 2 års arbete inom detaljhandeln och talang för försäljning
• Erfarenhet av försäljningsadministration och gärna personaladministration, personalledning och affärsmässighet
• Ledarförmåga och kunna coacha dina medarbetare
• Kommunikativ, tydlig och lyhörd
• Driven, självgående och strukturerad
• Engagerad och teamorienterad
• Flexibel, stresstålig och trivs med att arbeta i högt tempo
• Hög modemedvetenhet och gärna erfarenhet från modebranschen
• Goda kunskaper i svenska och engelska, meriterande är kunskaper i tyska samt goda kunskaper i Excel
Vi erbjuder
NEW YORKER erbjuder dig en attraktiv arbetsmiljö med spännande utmaningar och gott om utrymme för egna idéer. Förutom intressanta erbjudanden väntar dig ett öppet och dynamiskt team med en platt organisation och en öppen kommunikation. Har vi väckt ditt intresse? Då ser vi fram emot din ansökan online!Anställningstyp/arbetstider
: Heltid. Vikariat med start enligt överenskommelse till och med 31 december 2026.
Upplysningar lämnas av: Butikschef, e- mail: NYSE022@Newyorker.de
Ansökningar: Vi tar inte emot några ansökningar per post eller e-mail, endast via extern webbplats:https://jobs.newyorker.de
Ansökningar som inkommer per post, mail eller i butik behandlas inte. Vi behandlar ansökningar löpande så inkom med din ansökan så snart som möjligt men allra senast 12.04.2026
Du hittar ytterligare information om lediga tjänster här: http://www.newyorker.eu Ersättning
Fast
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare New Yorker Sverige KB
, https://jobs.newyorker.de/se/jobs/sweden
