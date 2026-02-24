Assistant Shop Manager (vikariat) - Center Syd (30 h/v)
2026-02-24
Om rollen
Som Rituals nya Assistant Shop Manager strävar du efter att förvandla din butik till en plats där du och dina kollegor älskar att arbeta, och dina kunder att handla. Detta innebär bland annat att du:
Driver butikens resultat genom att säkerställa utmärkt kundservice och produktivt samarbete samt effektiva rutiner.
Är Shop Managers högra hand och redo att ta över Shop Manager ansvar vid behov.
Stötta dina kollegor till att uppnå sin fulla potential genom att coacha, utveckla och vara en bra förebild.
Tillsammans med din Shop Manager bygger en kultur av förtroende som är baserad på positiv och konstruktiv feedback.
I gengäld vårdar vi din utveckling genom att kontinuerligt utbilda dig utefter din kunskapsnivå för att ta dina ledaregenskaper till nästa nivå. Du kommer vara omringad av dedikerade, positiva och serviceinriktade kollegor som verkligen jobbar med Heart & Soul.
Kravspecifikation
Som Assistant Shop Manager inspirerar du ditt team och når tillsammans butikens mål kring kundnöjdhet och försäljning. Du förstår vikten av utmärkt kundservice och brinner för att stötta och utveckla andra. Utöver detta har du:
Minst 2 års erfarenhet av en liknande roll inom detaljhandel eller kundservice.
God förmåga att coacha samt utveckla ett team.
Förmåga att vara lösningsorienterad och ta ägandeskap
Samarbetsvillig, lyhörd och kommunikativ.
Goda system- och datakunskaper.
Flytande språkkunskaper i svenska och engelska.
Du är 18 år eller äldre.
Ytterligare information
Är du intresserad?
Vi erbjuder en tjänst på 30 timmar/vecka.
Tidsbegränsad anställning: snarast-31/1 2027
Startdatum: Snarast
Vi strävar efter att bli det snabbast växande företaget inom well-being och bryr oss om dig lika mycket som vi bryr oss om miljön. Bli en del av vår resa och sök tjänsten idag, vi går igenom ansökningar och håller intervjuer löpande. Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till vårt rekryteringsteam recruitment.nordics@rituals.com
. Stort lycka till i vår rekryteringsprocess!
I enlighet med GDPR accepterar Rituals endast ansökningar via vår karriärhemsida!
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556821-5130)
Marknadsvägen 7 (visa karta
)
246 42 LÖDDEKÖPINGE
Center Syd
9760156