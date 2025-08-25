Assistant Manager till Drottninggatan Plattan Stockholm
Vi söker dig som vill bli Assistant Manager, och satsa på Espresso House!
Brinner du för att ge den bästa servicen till världens bästa gäster? Drivs du av ett större ansvar i arbetet och gillar att utveckla dina kollegor? Då är det kanske dig vi söker!
Som Assistant Manager innebär ditt arbete att du, tillsammans med din Coffee Shop Manager, ska driva er Coffee Shop på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. Du kommer att vara Coffee Shop Managerns högra hand när det kommer till försäljning, resultat och personalansvar. Du behöver kunna arbeta heltid och inte ha någon annan sysselsättning vid sidan om, så som studier eller annat arbete. Tjänsten är förlagd bakom baren tillsammans med medarbetarna och därför är det viktigt att du är en person som leder andra genom att föregå med gott exempel. Till denna roll söker vi en person som har som mål att växa inom företaget och gärna ser sig själv som Coffee Shop Manager inom ett år! För att läsa mer om rollen, klicka här Kom och jobba med oss! | Espresso House.
Vi söker nu dig som:
• Har tidigare erfarenhet inom café eller restaurangarbete och är redo för att ta nästa steg i karriären mot en ledande roll
• Vill arbeta i drift tillsammans med teamet och leverera grym service till våra gäster
• Drivs av att leverera resultat och samtidigt älskar att stötta och utveckla dina kollegor
• Är trygg, lösningsorienterad och tar initiativ om problem uppstår
• Värdesätter renlighet och rutiner högt i arbetet samt har ett öga för detaljer
• Har erfarenhet från att jobba mot uppsatta mål och förstår vikten av uppföljning
• Älskar att arbeta med människor och värderar gemenskap och samarbete
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig en företagskultur som kännetecknas av härliga och drivna kollegor, roliga tävlingar och en tempofylld vardag. Vi har kul på jobbet, samtidigt som vi skapar lönsamhet. Utbildning är viktigt och alla våra medarbetare får genomgå en introduktion och Baristautbildning. Utöver detta erbjuder vi även mer utbildning för dig som arbetar som Assistant Manager, så som inom ekonomi, ledarskap, arbetsrätt och arbetsmiljö.
Espresso House är ledande inom branschen vilket betyder att du är en del av ett framgångsrikt företag med mycket goda utvecklingsmöjligheter. Vi satsar på våra medarbetare och det finns stora möjligheter att växa med oss. Du kan läsa mer om våra olika karriärmöjligheter på vår hemsida.
