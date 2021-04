Assistant Manager Falun - Espresso House Sweden AB - Chefsjobb i Falun

Espresso House Sweden AB / Chefsjobb / Falun2021-04-12Nu letar vi efter en Assistant Manager (AM) till en av vår coffee shop i Falun! Vi efter en person som inte bara tycker om struktur och ordning utan också en person som är riktigt bra på det! Espresso House är ledande inom branschen vilket betyder att du är en del av ett framgångsrikt företag med mycket stora utvecklingsmöjligheter. Tillsammans med Coffee Shop Manager ska du ansvara för att säkerställa en väl fungerande organisation i shopen och driva shopen till ännu högre höjder. Rollen som AM innebär att både vara ledare men också att vara en barista som föregår med det bästa exemplet när det kommer till att erbjuda världens bästa kaffeupplevelse till världens bästa gäst! Vi ställer stora krav på arbetsmiljöfokus och därför blir det också AMs fokus att främja för en god arbetsmiljö för de anställda där alla får rätt förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Shopen i Falun har många återkommande gäster med hög försäljning inom take away. Försäljningstrycket ligger främst på lunch och eftermiddag då det är nära kontor och skolor. Personalgruppen består av 10 anställda och de önskar sig en AM som är noggrann och som kan hålla ett högt tempo men fortfarande med ett leende på läpparna för att sprida en härlig energi.Är det här något som du tycker låter kul? Då vill vi väldigt gärna höra ifrån dig!Tjänsten ska tillsättas senast 1 juli och vi siktar på att hålla intervjuer 10 maj.ArbetsbeskrivningSom Assistant Coffee shop Manager (AM) driver du tillsammans med Coffee Shop Managern Coffeeshopen i enlighet med vår vision, våra värderingar och policys. Du har därför ett stort ansvar för både försäljnings- och resultatutveckling, men också personalansvar för era medarbetare. Största delen av tjänsten är förlagd bakom baren tillsammans med medarbetarna och därför är det viktigt att du är en person som leder andra genom att föregå med gott exempel.Daglig drift/underhåll/försäljning/inköp:Ansvara tillsammans med Coffee Shop Manager för utrustning, inredning och lokalens skick.Se till att produkter exponeras enligt de riktlinjer som föreskrivs.Följa de kampanjer företaget föreskriver.Aktivt arbeta för merförsäljning och att öka snittnotan.Beställa samt ta emot leveranser från respektive leverantör samt anpassa nivåerna.Kontakter med leverantörer vid felaktiga eller uteblivna leveranser.Följa det hygiensäkringsprogram som företaget arbetar efter samt se till att övriga anställda känner till och följer det.PersonalansvarProvjobba, anställa och introducera dina nya medarbetareKompetensutveckla era baristor.Arbeta för att personalgruppen inspireras till att överträffa uppsatta mål.Schemaläggning samt ansvara för att ersätta sjuk/ledig medarbetare.Ansvara för personalkostnader tillsammans med Coffee Shop Managern.Ekonomi:Sätta sig in i och förstå budget för Coffee shopen tillsammans med Coffee Shop Manager.Daglig kassakontroll. Varje dag se över gårdagens försäljning och reda ut ev. kassadifferenser.Ansvara för att rutiner kring att växelkassan räknas och kassan bankas varje dag följs.Månatlig redovisning enligt företagets bokslutsrutiner tillsammans med Coffee Shop Manager.Övrigt:Delta i de utbildningar/fortbildningar som hålls i företaget.Vad erbjuder du oss?Du är en ledare som drivs av att leverera resultat, men som också älskar att stötta och coacha dina medarbetare genom att föregå som ett gott exempel. Du är en resultatinriktad, driven, passionerad och initiativtagande person som motiveras av att vara där det händer. Vi ser gärna att du har:Haft personalansvar och du är van att leda andra människorEn förståelse för ekonomi och kunskap i att analysera ekonomiska resultatTidigare erfarenheter av att följa uppsatta mål och förstår vikten av uppföljningErfarenhet av försäljning och service - gärna i en ledande positionVad erbjuder vi dig?Vi kommer att erbjuda dig en resa som givetvis startar med en Baristautbildning. Därefter kommer du att påbörja vårt ledarskapsprogram där du kommer få en rad olika kurser i exempelvis Ekonomi, HR, Arbetsrätt och Arbetsmiljö. Vi har mycket goda karriärmöjligheter att erbjuda och därför bollar vi över bollen till dig - Hur långt vill du gå?Vidare erbjuder vi dig en företagskultur som kännetecknas av härliga och drivna kollegor, roliga tävlingar och en tempofylld vardag. Vi har kul på jobbet, samtidigt som vi skapar lönsamhet.Övrigt:Tjänsten är 40 timmar/veckan. Kollektivavtal enligt Unionen/Visita. Rekryteringen sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Välkommen!Varaktighet, arbetstidHeltid2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-05-02Espresso House Sweden AB5686168