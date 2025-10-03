Assistant(e) d'éducation (AED)- Lärarassistent till fransktalande skola
Stiftelsen Lycée Français Saint-Louis är en internationell skola som följer fransk läroplan enligt en konvention med AEFE (Agence pour l'enseignement Français à l'étranger). Skolan, som har ca 700 elever mellan 6 och 19 år, ligger på natursköna Stora Essingen. I denna stimulerande mångkulturella miljö arbetar elever från ett 40-tal nationer och 170 personal med språket som sammanhållande länk. Till stiftelsen hör en svensk förskola med fransk profil som har ca 100 barn. Sedan 2022 organiserar LFSL även ett fritidshem för elever i årskurserna CP-CM1 (6-9 års ålder).
För läsåret 2025-2026 söker vi timvikarier som Assistant(e) d'éducation (AED) - Lärarassistent på franskspråkig skola.
Arbetsuppgifter för tjänsten
Huvuduppgift, syfte med tjänsten:
Assistant(e) d'éducation (AED) rekryteras för att utföra assistansfunktioner och bistå det pedagogiska teamet, särskilt för handledning och följa upp elever, även utanför skoltiden.
Arbetsuppgifter och aktiviteter
Funktion och uppgifter definieras utifrån behov och integreras i skolprojekten. Förutom tydligt fastställda tillsynsuppgifter kan vissa av de uppgifter som för närvarande utförs av Lärarassistenter tjäna som referens. Lärarassistenternas roll är skilt från uppdraget som lärare och kan inte ersätta det.
Under ledning av sin närmaste chef, CPE (conseiller principal d'éducation), som stöds av
lärarteamen, deltar assistenterna i handledningen och uppföljningen av eleverna, till exempel genom att:
- Tillsyn av eleverna, även under måltider och på internat,
- Elevstöd med studier och läxor
- Uppföljning av frånvaro och förseningar
- Övervakning av skolresor
- Tillgång till ny teknik
- Stöd till dokumentalister
- Deltagande i organisationen och övervakningen av prov
- Deltagande i alla utbildnings-, idrotts-, sociala, konstnärliga eller kulturella aktiviteter som kompletterar undervisningen
- Övervakning och ledning av "la maison des lycéens"
Utöver sina arbetsuppgifter kan lärarassistenter ombes att arbeta i morgonmottagningen "Accueil du matin" eller att stödja elevassistenter.
Erforderliga färdigheter
- Kännedom om skolregler
- Programvara (EDT Pronote, MS Office).
- Sociala färdigheter: Arbetet med att stärka elevernas självförtroende och stödja dem är ibland långsiktigt och det är viktigt att kunna visa lyhördhet och tålamod.
- Social kompetens (bemötande, lyssnande, analytisk): Kunna samarbeta på ett effektivt och ansvarsfullt sätt med alla partners i skolans gemenskap. Lärarassistenten måste kunna etablera goda relationer med de elever som hen interagerar med samt med lärarteamet och övrig personal. Detta är en central roll.
- Förmåga att arbeta som en del av ett team
- Diskretion och sekretess
- Tillämpa regler och hantera konfliktsituationer
- Vara organiserad och metodisk
Kvalifikationer:
Gymnasieexamen eller motsvarande krävs.
Erfarenhet av att leda eller arbeta med ungdomar är önskvärd.
Kunna uppvisa utdrag ur belastningsresgister som är förenligt med tjänsten.
Språk:
Det är viktigt att du behärskar franska (arbetsspråket) flytande, kunskaper i engelska och svenska är meriterande.Publiceringsdatum2025-10-03Anställningsvillkor
Anställningsavtal timvikaire utefter behov under skolår 2025-2026.
Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med kollektivavtal och tjänstepension.Så ansöker du
Så om du är intresserad av den här tjänsten, vänta inte - ansök idag!
Vänligen skicka din ansökan, CV och personligt brev, skrivet på franska senast den 31 oktober 2025.
Vid eventuell intervju skall ett utdrag ur belastningsregistret kunna presenteras. Ersättning
