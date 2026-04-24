Assistansteamet söker personliga assistenter
2026-04-24
Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Söker du ett meningsfullt, utvecklande och varierande arbete där du verkligen kan göra skillnad i människors vardag? Då kan rollen som personlig assistent vara något för dig!
Vi står inför en utökning av vår verksamhet och söker därför 8 nya medarbetare till vårt assistansteam med uppdrag över hela Göteborg.
Som en del av teamet kommer du att arbeta med både kortare och längre insatser hos olika assistansanvändare inom Göteborgs stad. I rollen ger du stöd och omsorg till personer med varierande behov och unika livssituationer, vilket gör arbetet både omväxlande och givande.
Tjänsten erbjuder ett flexibelt och självständigt arbete där ingen dag är den andra lik. Du får goda möjligheter att vara med och påverka samt utveckla arbetssätt och rutiner tillsammans med teamet. I arbetet har du även tillgång till teamets bilar.
Arbetet innebär varierande uppgifter så som pedagogiskt stöd i vardagen, personlig omvårdnad samt vara behjälplig vid förflyttningar. En del av arbetet är även att dokumentera assistansanvändarnas utveckling och behov. I arbetsuppgifterna ingår även läkemedelshantering enligt delegation. Genom att finnas där som stöd för våra assistansanvändare bidrar du till en meningsfull vardag.
Arbetstiden är förlagd till dag och kväll, vardagar och helg. Passen ser ut följande: 7-16, 05.30-14 och 14-23.Kvalifikationer
Vi söker dig som har B-körkort för att smidigt kunna åka till våra assistansanvändare.
Du har goda kunskaper i svenska, motsvarande godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Om inte kan du komma att erbjudas språktest via EducateIt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbeten sedan tidigare samt att du har god kännedom om olika förflyttningshjälpmedel. Det är även meriterande om du är utbildad eller har en pågående utbildning till personlig assistent, stödassistent, undersköterska eller en annan adekvat utbildning.
Vi sätter stor betydelse på de personliga kompetenser som är relevanta för tjänsten och vi söker dig som visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet.
Du behöver lyssna på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.
Utöver detta behöver du kunna arbeta effektivt under tidspress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.
Slutligen har du förmågan att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Stämmer detta in på dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett ör begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3)
Vid arbete med barn under 18 år:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta gör du via länken: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst Polismyndigheten (polisen.se) https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Alternativt beställer du ett belastningsregister via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
(Blankett för begäran om registerutdrag för personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder, utdrag nr 442.9) Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Jonas Parsmo, Vision jonas.parsmo@fv.vision.se Jobbnummer
9873932