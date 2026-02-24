Assistanskoordinator till larmcentral
2026-02-24
We help people - det är vårt motto och vårt uppdrag. Vill du ha ett fartfyllt och meningsfullt arbete där du gör skillnad för människor i oväntade situationer? Då kan rollen som assistanskoordinator på vår larmcentral vara helt rätt för dig! Du ansöker enkelt - utan CV eller personligt brev.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Som assistanskoordinator hjälper du människor som råkat ut för akuta situationer, främst driftstopp med bil. Du koordinerar assistans, bärgning och andra vidaretjänster samt hanterar akuta försäkringsskador i hemmet, som brand- och vattenskador. Din huvuduppgift är att svara i telefon, skapa trygghet och ge stöd utifrån varje kunds behov. Vi är stolta över vårt arbete och värnar om en arbetsplats med god sammanhållning.
Vi erbjuder
• En varierande och utvecklande roll
• Engagerade kollegor och stöttande ledare
• Hög arbetsglädje och kultur där vi firar framgångar
• Förmånliga villkor enligt kollektivavtal och OB-ersättning
• Möjlighet att arbeta på distans några pass per vecka som fastanställd
• En ISO-certifierad verksamhet med välbeprövade arbetssätt
Anställningsvillkor
Du arbetar på vår larmcentral i Danderyd, i moderna och öppna lokaler nära Mörby Centrum. Tjänsten startar med några veckor utbildning där teori, praktik och handledning varvas.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning. Arbetstiderna är varierade över dag, kväll och natt både vardagar och helg. Nattpass ingår som en naturlig del av tjänsten. Schemat planeras med god framförhållning.
Lön sätts enligt kollektivavtal och inkluderar OB för obekväma tider.
Vem söker vi?
Du är initiativtagande, flexibel och drivs av att hjälpa människor. Du hanterar många samtal, kan ha flera uppgifter igång samtidigt och skapar tydlig och trygg kommunikation över telefon. Vi söker dig som fyllt 18 år och kan tala svenska flytande och engelska på god nivå. Det är meriterande om du har erfarenhet av kundtjänst eller servicearbete över telefon samt intresse eller kunskap inom fordonsteknik.
Hos oss är det viktigt att du delar våra värderingar. We care - vi är omtänksamma och bryr oss om våra kollegor, vår organisation och de människor vi hjälper varje dag. We share - vi litar på varandra, delar idéer och kunskap och når längre tillsammans än var och en för sig. We dare - vi vågar utmana, tänka nytt och hitta smarta lösningar för att skapa bästa resultat.
Vår syn på mångfald
Vi välkomnar alla sökande oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning eller könsidentitet. Det viktigaste är din vilja att hjälpa människor och bidra till vårt team. För att främja ett rättvist urval använder vi tester i rekryteringsprocessen.
Ansökan och kontakt
Skicka in din ansökan via vår hemsida: sos.eu/se/om-oss/karriaer. Du behöver inte bifoga CV eller personligt brev. Rekryteringstester skickas ut i ett första steg och urval sker löpande - vänta inte med att ansöka!
Frågor? Kontakta oss på rekrytering-se@sos.eu
Ersättning
Fast + rörlig lön
Fast + rörlig lön Så ansöker du
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare
SOS International AB (org.nr 556506-8581)
Arbetsplats
SOS International Swedish Branch AB
Jobbnummer
9761727
9761727