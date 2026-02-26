Assessor med intresse för digitalisering
2026-02-26
Som medarbetare på Domstolsverket bidrar du till ett samhällsviktigt uppdrag att utveckla och stödja hela Sveriges Domstolar som består av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med cirka 7 600 medarbetare. På Domstolsverket arbetar omkring 400 medarbetare där huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.
Hos oss erbjuds du en trygg anställning i en stabil organisation, där tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap är en självklar del av vardagen. Vi strävar efter att vara en jämställd arbetsplats där människor trivs och känner sig sedda. Här får du meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter i en modern och trivsam miljö, och möjligheten att göra skillnad, varje dag.
Domstolsverket söker nu en assessor som vill arbeta som verksamhetsutvecklare med digitalisering av Sveriges Domstolar.
Domstolsverket arbetar kontinuerligt med att digitalisera olika delar av verksamheten vid domstolarna samt ständigt förbättra de digitala verktygen utifrån domstolarnas önskemål och behov. Vi söker dig som är hovrättsassessor och har intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling. Möjlighet till placering finns i Göteborg.
