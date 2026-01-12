Assembly Manager
NKT designs, manufactures and installs low-, medium- and high-voltage power cable solutions enabling sustainable energy transmission. NKT is headquartered in Denmark and employs 5.000 people.
NKT is listed on Nasdaq Copenhagen and realised a revenue of EUR 2.6 billion in 2023.
We connect a greener world. www.nkt.com
Är du en motiverad ledare som vill ta nästa steg i karriären?
Vi söker en Assembly Manager till vårt högspänningslaboratorium - en spännande möjlighet där du får leda ett skickligt team som arbetar med montage av högspänningskabel och avancerad högspänningsteknik.
Om rollen
Som Assembly Manager ansvarar du för både montageledare och montörer i samband med elektriska och mekaniska högspänningstester. Vi söker en kommunikativ ledare som trivs med att utveckla människor och skapa goda förutsättningar för andra att lyckas.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Övergripande prioritering och planering för avdelningen
* Planera och samordna nödvändig personalutbildning
* Utveckla och underhålla planer för utrustning, verktyg och arbetsytor
* Övergripande ansvar för kvalitet och regelefterlevnad i testuppställningar och relevanta mätningar
Kommunikativ och engagerad ledare
Du är en strukturerad och kommunikativ ledare med förmåga att optimera och hitta effektiva lösningar. Du är motiverad, initiativrik och van att hantera flera projekt och team samtidigt. Samarbete och att hitta bra kompromisser är exempel på dina färdigheter.
Vi ser även att ditt CV innehåller:
* Flytande svenska och engelska i tal och skrift
* Ett personligt intresse för teknik är ett krav
Meriterande erfarenheter:
* Teknisk högskoleutbildning
* Teknisk arbetslivserfarenhet
* Erfarenhet av tillbehör för högspänningskabel
Kontakt och ansökan
NKT främjar en mångfaldig organisation och en kultur där människor med olika bakgrund kan trivas och inspireras att prestera på sitt bästa. Vi anser att mångfald inom företaget bidrar till långsiktig framgång och att en inkluderande och välkomnande miljö gör arbetsplatsen bättre.
Denna roll erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, samarbete med erfarna kollegor och chansen att växa i en internationell miljö. Du blir en del av ett företag som är centralt i den gröna omställningen och innovation inom energiinfrastruktur.
Läs mer om vårt erbjudande och lyssna på några röster från våra medarbetare här!
Vi går igenom ansökningar löpande, men rekommenderar att du skickar in din ansökan senast 2026-02-01. Observera att vi på grund av GDPR-regler inte kan ta emot ansökningar via e-post. Ett utdrag ur belastningsregistret, alkohol- och drogtester samt personlighetstester kommer att ingå i vår rekryteringsprocess.
Fackliga representanter
Sveriges Ingenjörer - Christian Fisch, +46 455 56 380
Unionen - Joakim Wikström +46 734 070 243
Ledarna - Roger Jönsson, +46 455 55 911
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
