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NKT HV Cables AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Karlskrona Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Karlskrona
2026-07-24
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Company description:
At NKT in Karlskrona, we develop and manufacture high voltage power cables that enable the transition to renewable energy.
Job description:Bli en del av vårt team i en toppmodern test- och högspänningsmiljö i Karlskrona
Gillar du höga höjder och vill ha ett omväxlande, lärorikt arbete – och dessutom vara med när vi nu utökar vår verksamhet? Då kan det vara dig vi söker till Testing, en avdelning med ett brett ansvarsområde. Här bedriver vi montering och kvalitetssäkring före och efter provtagning på alla kablar som produceras inom företaget.
Din arbetsdag kommer till stor del innefatta självständigt och ansvarsfullt arbete. Du kommer även ingå i ett team och arbeta tillsammans med dina kollegor. Arbetet bedrivs på ett 2-skift med kontinuerlig drift (var 3:e lördag och var 6:e söndag).
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av:
Kvalitetssäkring av våra kabeldesigner
Montage av kabeltillbehör på NKT:s laboratorier på Verkö och i Nättraby.
Skarvning
Vi söker dig som är driven, positiv och noggrann För att trivas i rollen behöver du vara driven, noggrann och positiv. Du har ett stort teknikintresse och en förmåga att hantera mycket information. Då du arbetar i team krävs det att du är ansvarstagande, lyhörd och har lätt för samarbete - så att ni tillsammans kan lösa de utmaningar ni ställs inför. Med din positiva energi motiverar du dina kollegor och du tycker om att samarbeta med andra.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. Men för att lyckas i rollen bör du ha följande erfarenheter:
Du har en gymnasial utbildning, gärna inom ellära eller mekanik
Tidigare erfarenheter som elektriker och/eller montör är meriterande
Tidigare erfarenheter av arbete inom verkstad är meriterande
Kontaktuppgifter och ansökan
Ansök via länken nedan med CV och personligt brev senast den 21 juni, urval kommer ske löpande. Tester och bakgrundskontroller kan förekomma i våra rekryteringsprocesser.
Fackliga representanter
IF Metall - Marcus Degerskär, +46 455 753 52 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8391-44334569". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NKT HV Cables AB
(org.nr 559079-0290)
371 65 KARLSKRONA (KARLS) Arbetsplats
NKT HV Cables Jobbnummer
10010847