Aspnässkolan söker sv/so lärare till åk 5
Järfälla kommun, Aspnässkolan / Grundskollärarjobb
2026-03-02
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Aspnässkolan är en F-6-skola med ca 265 elever, belägen mitt i Jakobsbergs centrum med nära till pendeltåg och goda kommunikationer.
Som en mindre enhet har vi korta beslutsvägar och ett nära samarbete mellan skolledning, personal, elever och vårdnadshavare. Hos oss är varje elev allas ansvar.
Vi är en skola med tydlig utvecklingsriktning, det gör Aspnässkolan till en arbetsplats för dig som vill vara med och påverka. Tillsammans skapar vi en skola där höga förväntningar, nyfikenhet, lärande och delaktighet är självklara delar av vardagen och där varje elev ges goda förutsättningar att lyckas.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med behörighet för att undervisa åk 4-6 med behörighet i svenska och so-ämnen. Du kommer att arbeta som undervisande lärare och tillsammans med din årskurskollega ansvara för mentorskap i årskurs 5.
Du ansvarar för planeringen, genomförande och utvärderingen av undervisningen, mentorskap samt kontakten med vårdnadshavare.
För dig är samarbete viktigt i syfte att utveckla och utvecklas. Du bör ha erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Du är självständig, driven, flexibel, lösningsfokuserad och prestigelös. Du har en god förmåga att skapa, upprätthålla och utveckla relationer genom ett lågaffektivt bemötande.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har lärarlegitimation med behörighet i svenska samt i so-ämnena.
* Behärskar svenska i tal och skrift.
* Har erfarenhet av att undervisa kan anpassa undervisningen efter deras utvecklingsnivå.
* Har erfarenhet av betygsättning.
* Har erfarenhet av att undervisa i svenska som andra språk.
Du kan även arbeta självständigt och har en god social förmåga. Du tar ansvar och arbetar med tydligt engagemang för elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling. Du har ett positivt och professionellt förhållningssätt mot elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har ett gott ledarskap med en tydlig struktur i din undervisning, tydliga och höga förväntningar på dina elever och skapar goda relationer.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
Järfälla kommun, Aspnässkolan Kontakt
Rektor
Marie Sten marie.sten@jarfalla.se 08-580 294 01 Jobbnummer
