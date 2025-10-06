Asic Konstruktör Till Shortlink!
2025-10-06
Vill du vara med och forma framtiden för smarta produkter inom trådlös och portabel elektronik? ShortLink är en ledande aktör inom lågeffektelektronik och trådlös kommunikation, med fokus på innovativa och energieffektiva lösningar för uppkopplade sensorer och bärbara enheter. Nu söker de en Analog ASIC-konstruktör till sitt växande team i Linköping. Hos ShortLink får du arbeta med avancerad teknik i varierande projekt - från idé till färdig produkt. Vill du bli en del av ShortLinks expansiva team och bidra till nästa generations elektroniklösningar? Läs mer och ansök nedan!
Om ShortLink
ShortLink är ett svenskt teknikföretag med internationell närvaro. Genom deras två bolag - ShortLink AB (FoU) och ShortLink Compliance AB (testverksamhet) - tar ShortLink helhetsansvar för innovation och kvalitet. Hos ShortLink får du arbeta i spetsen av elektronikbranschen med högteknologiska lösningar inom RF, ASIC, FPGA, embedded systems och mer - i ett erfaret team med över 25 års branschkunskap.
Du erbjuds:
Ett varierat arbete i teknikens absoluta framkant
Möjligheten att utveckla framtidens elektronik i projekt som spänner över hela produktutvecklingskedjan - från idé till lansering
Chansen att arbeta nära kunder för att skapa lösningar som verkligen gör skillnad
En prestigelös och öppen företagskultur där dina idéer värdesätts
Om rollen
Som ASIC-konstruktör hos ShortLink kommer du att vara involverad i avancerade projekt som fokuserar på uppkopplade sensorer. Det är ett varierande arbete där du deltar i hela produktutvecklingsprocessen - från konceptualisering till lansering.
Praktiskt innebär det att du utvecklar avancerade elektroniska system och komponenter som både presterar bra, är pålitliga och kostnadseffektiva. ShortLink designar och förbättrar kretsar med hjälp av de senaste verktygen och teknikerna inom området, tex CMOS. Arbetet i projektet sker i nära samarbete med kunder och interna team för att förstå och uppfylla specifika krav och förväntningar.
Vi söker dig som har:
En högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektroteknik, teknisk fysik eller annat relevant område
Några års erfarenhet av analog elektronik och ASIC Design
Flytande kunskaper i engelska - kunskaper i svenska är ett plus
En passion för komplex problemlösning och en förmåga att arbeta både självständigt och i team
För att trivas hos ShortLink tror vi att du är en nyfiken och drivande person som ser möjligheter i tekniska utmaningar och alltid strävar efter hög kvalitet i det du levererar. Du tar ansvar, arbetar självständigt och har ett lösningsfokuserat mindset - samtidigt som du trivs med att samarbeta och bidra till gemensamma mål i teamet.
START: Hösten 2025
PLACERINGSORT: Linköping alternativt Karlstad
Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos ShortLink. Alla frågor kring tjänsten välkomnas till amanda.sanden@pn.se
Du söker till tjänsten genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner.
