Asiatisk Sushi Kock sökes till Örebro
Restaurang Drottninggatan 20 i Örebro AB / Kockjobb / Örebro Visa alla kockjobb i Örebro
2025-10-09
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang Drottninggatan 20 i Örebro AB i Örebro
Vi på Natu Sushi & Kitchen söker kockar. Du som söker ska ha några års erfarenhet, men framför allt söker vi dig som är positiv, framåt, öppen för att lära dig nya saker. Kravet är att du är en lagspelare och att du är ödmjuk inför din uppgift.
Språkkrav: Svenska, Mongoliska, Thailändska och engelska är vår bas, allt utöver det är ett plus.
Tillträde: omgående.
Skriv ett par rader om dig själv, vad du gör idag. Vi söker både deltidsanställda, och extra personal.
Vi har tre restauranger i Örebro. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: kontakt@natugruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Drottninggatan 20 i Örebro AB
(org.nr 559137-1884), https://www.natusushikitchen.se/platser/drottningsgatan/ Arbetsplats
Drottninggatan 20 i Örebro AB, Restaurang Jobbnummer
9548741