Asiatisk kock sökes

Söker dig som har en bred förståelse inom det östasiatiska köket. Dina kunskaper ska täcka wok, grill samt fritera. Du ska kunna arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter, men också kunna samarbeta.
Arbetet är styrkekrävande och snabba fötter är ett krav.
Ex. på några arbetsuppgifter kan vara hacka råvaror, laga mat, bära in leveranser o.s.v.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: info@rice.se

Arbetsgivare
Rice Three Bowl AB (org.nr 556353-6332)
Nybrogatan 16 (visa karta)
114 39  STOCKHOLM

Arbetsplats
Restaurang Rice

