Asiatisk kock sökes
Rice Three Bowl AB / Kockjobb / Stockholm
2025-11-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Söker dig som har en bred förståelse inom det östasiatiska köket. Dina kunskaper ska täcka wok, grill samt fritera. Du ska kunna arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter, men också kunna samarbeta.
Arbetet är styrkekrävande och snabba fötter är ett krav.
Ex. på några arbetsuppgifter kan vara hacka råvaror, laga mat, bära in leveranser o.s.v. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: info@rice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Asiatisk kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rice Three Bowl AB
(org.nr 556353-6332)
Nybrogatan 16 (visa karta
)
114 39 STOCKHOLM Arbetsplats
Restaurang Rice Jobbnummer
9606750