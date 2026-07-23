Asiatisk kock

Restaurang Kin Long Wang Aktiebolag / Kockjobb / Malmö
2026-07-23


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Restaurang Kin Long söker asiatisk kock
Vill du arbeta i ett välrenommerat asiatiskt kök i hjärtat av Malmö?
Restaurang Kin Long söker nu en asiatisk kock med dokumenterad erfarenhet som vill bli en del av vårt köksteam.

Publiceringsdatum
2026-07-23

Dina arbetsuppgifter
Tillagning av asiatiska rätter med fokus på kvalitet och smak.

Förberedelser (mise en place).

Ansvara för ordning, hygien och livsmedelssäkerhet.

Samarbeta med övriga medarbetare för en effektiv service.

Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete som asiatisk kock.

Behärskar traditionella asiatiska matlagningstekniker, gärna kinesisk matlagning.

Är stresstålig, noggrann och har god samarbetsförmåga.

Har ett genuint intresse för mat och råvaror.

Vi erbjuder
Heltidsanställning.

Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse.

Ett trevligt arbetsklimat med engagerade kollegor.

Möjlighet att utvecklas i ett etablerat restaurangkök.

Arbetsplats: Restaurang Kin Long, Malmö

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Rekrytering sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen att bli en del av Kin Long!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: info@kinlong.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock 2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Kin Long Wang Aktiebolag (org.nr 556109-6933)
Rådmansgatan 1 (visa karta)
211 46  MALMÖ

Kontakt
Admin
Magnus Lund
magnus@kinlong.se

Jobbnummer
10010437

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