Asiakaspalvelu / Kundservice finsktalande - Cronwik Consulting AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Cronwik Consulting AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2020-05-25Finsktalande kundservicemedarbetare sökes till stort välkänt bolag inom livsmedelsbranschenI denna roll som kundservicemedarbetare kommer du att arbeta med inkommande samtal och e-post.Tjänsten passar dig som trivs med att hålla en hög servicenivå, jobba mot tydliga mål samt ge kundanpassade lösningar utifrån olika behov. Positiv och öppen organisation för förändring och utveckling uppmuntras. Du blir en del i stort gäng inom kundservice.Denna tjänst är initialt en konsultanställning via Cronwik på heltid i 6 månader och därefter goda möjligheter till förlängning. Vi vill att du har erfarenhet från att ha arbetat med kundservice på telefon och gärna i flera olika system och vara bekväm i Microsoft Officepaketets program.Bra fast månadslön och 25 dagars semester .Förutom konkurrenskraftig fast månadslön får du friskvårdsbidrag på 400kr/mån, tjänstepension enligt ITP via Avanza, tjänstegrupplivförsäkring och olycksfallsförsäkring samt bidrag för ev terminalglasögonVi ser att du har ....arbetat med kundservice tidigare.talar och skriver finska flytande.vana av att arbeta i flera olika system och har god vana av Microsoft OfficepaketOm Cronwik ConsultingCronWik startades 2014 av personer som själva har arbetat inom kundservice och operativa serviceorganisationer i sammanlagt mer än 25 års tid. Vi har innehaft roller i både stora börsnoterade bolag samt mindre tillväxtbolag och har under åren rekryterat mer än 400 personer. Detta har gjort att vi samlat på oss många erfarenheter om vilka typer av kandidater som presterar bäst i olika kundservice- och säljmiljöer. Vi har idag konsulter uthyrda till flertal olika uppdrag och våra konsulter trivs bra med oss. Vi ger dig förutom en bra fast månadslön och generösa försäkringar en dedikerad konsultchef. Läs mer på www.cronwik.se Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2020-05-25Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-11-11Cronwik Consulting AB5239015