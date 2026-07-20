ASC Pedagogue (50%)/ASC Coordinator (50%) till MIS
Malmö kommun / Förskollärarjobb / Malmö Visa alla förskollärarjobb i Malmö
2026-07-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Ref: 20261607Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
As an After-school Care pedagogue and coordinator you develop and conduct educational work in our After-school Care faculty. You are the pedagogical leader of our ASC team. You work closely with the school and the team regarding practical curriculum work. you are responsible for planning, implementing, monitoring and developing educational work in accordance with ASC framework and the PYP curriculum. You work together with colleagues in our ASC team 50% of your working hours.Kvalifikationer
• Fully qualified after-school care pedagogue.
• Excellent competence in English.
• Experience of working in international education is an advantage.
• Experience of working with students aged 3-11.
• Leadership experience is an advantage.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Malmö International School – MIS – provides IB education in English for students aged 3–16. MIS is a place where our aim is that each and every student feels successful, appreciated and involved. The school is an international school where different cultures meet in unity, mutual respect and understanding. MIS strives to create an atmosphere where intellectual growth, personal reflection and international mindedness are the main concerns of everyone. Our primary goal is to prepare our students for lifelong learning. MIS Vision We are a community of globally minded citizens. Together we take positive action to make a difference in the world. Mission statement Malmö International School celebrates diversity and fosters holistic learning. All are encouraged to become open minded, life-long learners. We are responsible for ourselves, each other and our environments.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Temporary employment untill 2027-03-18
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: October, 2026 Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261607". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sveriges Lärare
Krysten Becker krysten.becker@malmo.se Jobbnummer
10006376