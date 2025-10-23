Asbestsanerare med erfarenhet
Krafta Entreprenad AB / Grovarbetarjobb / Stockholm
2025-10-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Västerås
eller i hela Sverige
Krafta Entreprenad AB söker Asbestsanerare
Krafta Entreprenad AB söker en kvalificerad Asbestsanerare med minst två års dokumenterad erfarenhet inom yrket. Du bör vara ansvarstagande, noggrann och trivas i en dynamisk arbetsmiljö med högt tempo. Vi ser att du är lösningsorienterad, kan arbeta självständigt samt ta fullt ansvar för hela projektets genomförande från start till slut.
Det är meriterande om du innehar certifikat för Heta arbeten, liftkort samt körkort, men detta är inte ett krav.
För att säkerställa effektiv kommunikation i arbetsgrupper och med kunder krävs goda kunskaper i svenska och/eller engelska, både i tal och skrift.
Välkommen att ansöka och bli en del av vårt kompetenta team på Krafta Entreprenad AB. Vi ser fram emot att få ta del av din erfarenhet och ditt engagemang. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: arbete@kraftabygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sanerare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krafta Entreprenad AB
(org.nr 556807-6573)
Stockholm (visa karta
)
110 00 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9571941