Rivad AB / Riv- och sanerarjobb / Malmö2021-04-12Vi vill bli fler!Rivad AB utför tjänster inom rivningsarbeten, asbestsanering och håltagning. Våra kunder är andra företag, offentlig sektor och privatpersoner.Vi söker dig som är en mästare på asbestsanering och rivning. Jobbet innehåller mycket variation av arbetsuppgifter och du behöver ha en hög dos servicekänsla. Det är också viktigt at du kan tala svenska då kontakter med kunder och samarbetspartners sker dagligen.Du ska vara händig och ha vana av att hantera olika verktyg och maskiner. Du behöver ha god fysik och inte vara rädd för att ta i då arbetet ibland kan vara tungt. Vi arbetar ibland på tak och du bör därför inte vara höjdrädd. Som person ska du vara noggrann, ansvarstagande och pålitlig.Du ska vara beredd att arbeta tillsammans med dina kollegor i ett team men även självständigt under eget ansvar. Du behöver vara konstruktiv i din problemlösning och se vad som behöver göras och prioriteras ute på arbetsplatsen.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.B-körkort är ett KRAV.Meriterande:LiftutbildningMaskinförarutbildningHeta arbetenC-körkortSpråkliga kunskaper i svenska, polska och/eller rumänska.Anställningen är en tillsvidareanställning. Heltid. Vi tillämpar 6 månaders provantällning. Lön regleras enligt kollektivavtal.Vi rekryterar löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.Läs mer om oss på www.rivad.se #jobbjustnu2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-05-16Rivad ABSofiedalsvägen 1023837 Oxie5686665