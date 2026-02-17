Artikelkoordinator
2026-02-17
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Privab AB i Nässjö
Vill du representera ett av Sveriges mest engagerade grossistföretag inom konfektyr, snacks och dryck i en roll där struktur, affärssystem och sortimentskontroll är avgörande för att affären ska fungera?
Privab söker nu en Artikelkoordinator på ett års vikariat som blir en viktig del av vårt affärsflöde och säkerställer att vår artikel- och prisinformation håller högsta kvalitet.Publiceringsdatum2026-02-17Om företaget
Vi älskar konfektyr, snacks och dryck och kanske är det just den passionen som har gjort Privab AB till valet för aktörer inom både servicehandel och dagligvaruhandel.
Från rikstäckande kedjor till den lilla kiosken runt hörnet väljer många oss för helheten: sortimentet, smidigheten och den personliga servicen.
Privab AB är idag en av branschens snabbast växande aktörer med en omsättning på cirka 2 miljarder kronor och en rikstäckande distribution.
Vårt lager rymmer det mesta man kan önska inom konfektyr, snacks och dryck - levererat snabbt och effektivt dit det behövs.
Men siffror och fakta säger inte allt. Det som verkligen utmärker oss märks i vardagen är engagemanget, samarbetet och det personliga bemötandet.
Om rollen
Som Artikelkoordinator har du en central och operativ roll med ansvar för att artikel-, pris- och leverantörsinformation är korrekt, uppdaterad och strukturerad i våra system och kanaler.
Du arbetar nära inköp, marknad, ekonomi och sälj och säkerställer att rätt information finns på plats i rätt tid. Rollen är avgörande för att våra affärsflöden ska fungera effektivt och kräver hög noggrannhet, systemförståelse och en stark administrativ förmåga.
Du blir en nyckelperson i arbetet med sortiment, revideringar och leverantörsadministration.
Ditt uppdrag
Huvudsakliga ansvarsområden
Lägga upp och uppdatera artiklar i Business Central
Registrera och justera inköpspriser i affärssystemet JLP
Administrera kommande prisjusteringar
Samordna och administrera leverantörsrevideringar
Ta fram statistik inför listnings- och delistningsbeslut
Uppdatera och administrera Sortimentsboken
Säkerställa korrekt underlag till ekonomi inför leverantörsfakturering
Strukturera och kvalitetssäkra leverantörsprislistor
Underhålla leverantörsregister och kontaktuppgifter
Säkerställa att certifikat, VCD och övrig leverantörsdokumentation är uppdaterad
Vara kontaktperson för leverantörer i artikel- och prisfrågor
Fungera som ett administrativt stöd till inköp, sälj, marknad och ekonomi
Vem vi söker
Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och noggrann.
Du trivs i en roll där detaljer är avgörande och där du är spindeln i nätet mellan flera funktioner. Du har lätt för att skapa ordning i komplex information och säkerställa att processer följs.
Du är kommunikativ, tydlig och har ett professionellt bemötande gentemot både kollegor och leverantörer.
Erfarenheter och kompetenser vi ser att du har
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i systemet Business Central
1-2 års erfarenhet av liknande administrativ/systemnära roll
Goda kunskaper i Excel
Erfarenhet från dagligvaru-, grossist- eller FMCG-verksamhet
Förmåga att arbeta strukturerat med flera parallella arbetsuppgifter
God kommunikativ förmåga och ett serviceinriktat arbetssätt
Meriterande
Erfarenhet av sortimentsarbete eller leverantörsadministration
Erfarenhet av prisjusteringsprocesser
Erfarenhet av arbete med större artikelregister
Vill du bli en del av Privab?
Hos Privab får du arbeta i ett bolag med högt tempo, snabba beslutsvägar och en kultur där engagemang och ansvar uppskattas.Övrig information
Tjänsten är ett vikariat på 12 månader med start i april, men annan starttid kan överenskommas.
Tjänsten kräver att du är placerad på vårt kontor i Nässjö.
Urval och intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
