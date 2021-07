Artificiell Intelligens - Future Skills Program - Nexer AB - Datajobb i Göteborg

Nexer AB / Datajobb / Göteborg2021-07-07Future Skills Program är ett talangprogram framtagit av Nexer Tech Talent i samarbete med Microsoft för att säkra framtidskompetenser. Talangprogrammet riktar sig till dig som vill vara en del av framtidens teknik och utvecklas inom Artificiell Intelligens och Data Analytics.Genom att vara en del av detta talangprogram erbjuds du praktisk erfarenhet genom konsultuppdrag hos våra välkända uppdragsgivare, i kombination med ett gediget utbildningspaket framtagit av AI-experter från Nexer och Microsoft.Talangprogrammet sträcker sig över 12 månader och efter genomfört program övergår du till uppdragsgivarens verksamhet för fortsatt utveckling.Är detta något för dig?Programmet riktar sig till dig som vill vara med och framtidsäkra Sverige genom att säkerställa kompetens inom AI. Du har ett brinnande intresse för området och en stor ambition att utvecklas inom området. Vi ser att du är engagerad och beredd på att investera din tid för att bli expert inom AI.För att vara aktuell för programmet behöver du en MSc inom teknisk fysik, teknisk matematik, datateknik eller automation & mekatronik.Future Skills ProgramProgrammet pågår under 12 månader med start i augusti 2021. Du kommer att arbeta hos Nexers uppdragsgivare i Göteborg parallellt med att du genomför utbildningsprogrammet tillsammans med andra deltagare. På så vis kombineras teori, praktik och erfarenhetsutbyte i bra balans. Genom programmet kommer du ha tillgång till experter som även efter programmets slut kommer finnas tillgängliga för att coacha dig vardagen.Utbildningen innefattar bland annat lärarledda kurser inom:Change ManagementAgile WoWArtificial Intelligence & Data Analytics toolsUnder programmets gång har du tillgång till e-learnings där en stor del av självstudier kommer att krävas av dig för att lyckosamt genomföra programmet. Efter genomfört program certifieras du i DP100 och DP200.Läs gärna mer om samarbetet här: https://www.mynewsdesk.com/se/sigma/pressreleases/sigma-young-talent-och-microsoft-ab-startar-samarbete-foer-att-saekra-sveriges-framtidskompetenser-3053000 Om Nexer Tech TalentSigma Young Talent har blivit Nexer Tech Talent! Vi är konsultbolaget som fokuserar på talanger i början av sin karriär inom IT och engineering, och erbjuder marknaden juniora konsulter, konsultrekrytering och traineeprogam. Vi startade vår verksamhet 2014 och finns idag i Stockholm och i Göteborg. Vi är idag drygt 200 konsulter.Vi är en del av Nexer Group (f.d. Sigma IT Group), ett entreprenörsdrivet bolag med över 1500 experter inom strategi, teknik och kommunikation. Nexer finns i nio länder och på fler än 20 orter i Sverige, och är en del av Danir-koncernen.Hur är Nexer som arbetsgivare?På Nexer tänker vi att varje ny idé, varje innovation och ny bekantskap är ett löfte om en bättre framtid. För dig, för våra kunder och för världen vi lever i.Framtiden är inte en avlägsen dröm, den skapas av handlingarna vi gör idag. Hos Nexer får du möjlighet att drömma stort, tänka smart och se till att saker verkligen händer. Vi tar visionära idéer och skapar konkreta strategier. Vi använder teknik som verktyg för framsteg och hittar nya sätt att kommunicera på.Vi arbetar värdestyrt och lägger vårt hjärta i allting vi gör. Du får nära till dem som fattar beslut och du kan alltid vara med och påverka. Jobbar du på Nexer får du en stark arbetsgivare med internationell närvaro och stora möjligheter att utvecklas.Låter det intressant?Anmäl ditt intresse via denna annons, vi träffar dig gärna över en digital kaffe för att prata jobbmöjligheter! Vid frågor är du välkommen att kontakta Sandra Svensson på sandra.svensson@nexergroup.com Vi ber dig dock att inte ansöka via mail utan att skicka in ditt CV via länken nedan.Vi tar nu lite sommarledighet men ser fram emot att kontakta er som skickat in en ansökan så snart vi är tillbaka i mitten av augusti. Trevlig sommar!Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratFast lön