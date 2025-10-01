Arrestantvakter till stöd och service Härnösand
2025-10-01
Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Västernorrland är ett av polisområdena i region Nord. Det geografiska området omfattar sju kommuner.
Polisområde Västernorrland är indelat i tre lokalpolisområden: Medelpad, Norra Ångermanland och Södra Ångermanland. På polisområdesnivå finns en utredningssektion, grova brottsektion, sektionen för särskilt utsatta brottsoffer, jourhavande förundersökningsledning, spaningssektion, kriminell ekonomisektion samt stationsbefälsverksamhet. Vidare finns ett polisområdeskansli.
Lokalpolisområde Södra Ångermanland ingår i polisområde Västernorrland. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.
Vi söker nu arrestantvakter med placeringsort i Härnösand. Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga uppdrag kommer vara att arbeta i vår arrest genom att ta emot och hantera personer som är frihetsberövade och vara deras närmsta kontakt under deras tid i arrestlokalen. Många frihetsberövas i syfte att utreda brott, med det kan även handla om kortare omhändertaganden på grund av exempelvis berusning. Du kan komma att arbeta med enklare utredningsåtgärder i arresten samt andra vanligt förekommande administrativa uppgifter så som transkribering av förhör och andra administrativa uppgifter inom beslagshanteringen.
Förutom ovanstående arbetsuppgifter kan du även vid behov utföra andra arbetsuppgifter inom intern och extern service, exempelvis arbete i receptionen, beslagshantering och anmälningsupptagning med mera. Arbete på annan ort inom länet kan förekomma.
Arbetstempot varierar utifrån arbetsuppgifterna och arbetet kan vara fysiskt krävande vilket förutsätter att du är vid god hälsa.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Gymnasieexamen eller motsvarande utbildning, alt. Utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Aktuell arbetslivserfarenhet av att arbeta med och bemöta människor i utsatta och/eller problematiska situationer som arbetsgivaren bedömer relevant.
• B-körkort (För manuellt växlat fordon).
• Goda datakunskaper.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• God förståelse för det engelska språket samt förmåga att uttrycka dig väl på engelska.
Det är meriterande för tjänsten om du även har:
• Aktuell arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med frihetsberövade personer som exempelvis arrestantvakt, kriminalvård, HVB/SiS-hem, ordningsvakt, väktare eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Minst 1 år aktuell arbetslivserfarenhet av att arbeta med och bemöta människor i utsatta och/eller problematiska situationer som arbetsgivaren bedömer relevant
• Grundläggande förståelse för juridiska termer och sekretess förvärvat genom utbildning eller arbetslivserfarenhet.
• Andra språkkunskaper utöver svenska eller engelska som arbetsgivaren bedömer relevant där du kan använda språket i din yrkesutövning.Dina personliga egenskaper
I rollen som arrestantvakt kommer du möta många olika typer av människor i utsatta situationer vilket ställer krav på din empatiska förmåga. Vi ser även att du har ett serviceinriktat förhållningssätt och är tillmötesgående som person. Då arbetstempo växlar och arbetsuppgifterna kan variera krävs att du har ett flexibelt förhållningssätt. Vidare är du ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga, och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Som person är du trygg i dig själv och uppträder med mognad och integritet. Vid stressfulla situationer kan du agera lugnt, kontrollerat och professionellt. Du tillämpar ett högt säkerhetstänk, vilket innebär att du är pålitlig i situationer där fysiskt våld kan uppstå.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Härnösand
Arbetstid: Dygnet runt verksamhet.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Arrestantvakt
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Ersättning

Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
