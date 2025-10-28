Arrestantvakter till Örnsköldsvik - intermittent anställning
Polismyndigheten, Polisregion Nord / Väktarjobb / Örnsköldsvik Visa alla väktarjobb i Örnsköldsvik
2025-10-28
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten, Polisregion Nord i Örnsköldsvik
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
, Vännäs
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Västernorrland är ett av polisområdena i region Nord. Det geografiska området omfattar sju kommuner.
Polisområde Västernorrland är indelat i tre lokalpolisområden: Medelpad, Norra Ångermanland och Södra Ångermanland. På polisområdesnivå finns en utredningssektion, grova brottsektion, sektionen för särskilt utsatta brottsoffer, jourhavande förundersökningsledning, spaningssektion, kriminell ekonomisektion samt stationsbefälsverksamhet. Vidare finns ett polisområdeskansli.
Vi söker nu timanställda arrestantvakter till Örnsköldsvik. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.Publiceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga uppdrag kommer vara att arbeta i vår arrest genom att ta emot och hantera personer som är frihetsberövade och vara deras närmsta kontakt under deras tid i arrestlokalen. Många frihetsberövas i syfte att utreda brott, med det kan även handla om kortare omhändertaganden på grund av exempelvis berusning. Bevakning av frihetsberövande kan även ske på annan plats.
Du kommer också att arbeta med enklare utredningsåtgärder i arresten samt andra vanligt förekommande administrativa uppgifter så som transkribering av förhör och andra administrativa uppgifter inom beslagshanteringen.
Arbete på annan ort inom länet kan förekomma.
Arbetstempot varierar utifrån arbetsuppgifterna och arbetet kan vara fysiskt krävande vilket förutsätter att du är vid god hälsa.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• B-körkort
• Goda datakunskaper
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• God förståelse för det engelska språket samt förmåga att uttrycka dig väl på engelska
Meriterande för tjänsten:
• Är om du är polisstuderande
• Aktuell arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med frihetsberövade personer som tex. kriminalvård, arrestantvakt, HVB/SiS-hem, ordningsvakt, väktare eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Aktuell arbetslivserfarenhet av att arbeta med och bemöta människor i utsatta och/eller problematiska situationer som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Aktuell arbetslivserfarenhet som innefattar personliga möten som arbetsgivaren bedömer relevantDina personliga egenskaper
Som person är du trygg i dig själv och uppträder med mognad och integritet. Vid stressfulla situationer kan du agera lugnt, kontrollerat och professionellt. Du tillämpar ett högt säkerhetstänk, vilket innebär att du är pålitlig i situationer där fysiskt ingripande kan uppstå. Då arbetstempo växlar och arbetsuppgifterna kan variera krävs att du har ett flexibelt förhållningssätt. Vidare har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Örnsköldsvik. Arbete på annan ort kan förekomma.
Arbetstid: Dygnet runt verksamhet (dag, kväll, helg och natt).
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Arrestantvakt
Anställningen kommer att inledas med en obligatorisk utbildning, som kan ske på annan ort utanför regionen.
Som timanställd hos oss får du en så kallad intermittent anställning. Detta innebär att du anställs vid varje enskilt arbetspass och får ekonomisk ersättning per timme. Antalet timmar man arbetar är varierande per person och över tid.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB209/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Nord Kontakt
Gruppchef Stöd och Service
Jessica Bast Viklund jessica.bast-viklund@polisen.se Jobbnummer
9578649