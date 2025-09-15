Arrestantvakt till Polisområde Kalmar Kronoberg
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Kalmar Kronoberg är ett av polisområdena inom region Syd och har huvudsäte i Kalmar. Polisområdet är indelat i fem lokalpolisområden: Västervik, Kalmar, Nybro, Växjö och Ljungby. Inom polisområdet finns även en utredningssektion, en utredningsjoursektion och ett områdeskansli.
Till Växjö söker vi nu flera arrestantvakter, både för tillsvidareanställning och vikariat. Som arrestantvakt kommer du att genomgå en utbildning för funktionen som arrestantvakt. Utbildningen genomförs i Eslöv, Skåne.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Arbetet som arrestantvakt innebär att hantera och möta personer som berövats friheten av olika anledningar. Flera frihetsberövas i syfte att utreda brott, men det kan även handla om kortare omhändertaganden på grund av berusning. Arrestantvakten är den som den intagne har närmast kontakt med under sin vistelse som frihetsberövad i arrestlokalen och arbetet bedrivs under ledning av ett stationsbefäl. Arbetet innebär således mottagning, avvisitering, bevakning och tillsyn. I uppdraget ingår även administrativa arbetsuppgifter, exempel på sådana är dokumentation kring omhändertagandet, dna-topsning, daktning (fingeravtrycksupptagning samt fotografering), urinprovsprovtagning och registerslagningar. Du kommer även att arbeta med upptagning av polisanmälningar samt att utföra olika utredningsåtgärder, som exempelvis hålla enklare förhör, gällande sektionens ärenden.
Du kommer även att vara Stationbefälet och jourhavande förundersökningsledaren behjälplig med registrering av ärenden, upprättande av dygnslistor, anmälningsupptagning samt kontroll av övervakning av tekninsk utrustning (bland annat övervakningskameror, porttelefoni och interna larm). Utföra olika utredningsåtgärder, som exempelvis hålla enklare förhör kan också förekomma. Som arrestantvakt ingår sidouppdrag och möjlighet till arbete med filmgranskning vid behov och särkilt intresse.
Arbetstempot varierar över tid och är beroende av hur många som är intagna i arresten. Du kan även medverka vid transporter till häktesförhandlingar samt på bevakningsuppdrag. Ditt bemötande har stor betydelse för den frihetsberövades upplevelse av polisen, vilket har stor vikt för den fortsatta utredningen.
Anställningen är förlagd till treskift med periodplanering.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Gymnasieutbildning eller annan utbildning (som slutförts med godkänt resultat) alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• God förståelse för det engelska språket samt förmåga att uttrycka dig väl på engelska
• God syn (tillåtet att bära glasögon men du måste kunna fullgöra arbetet utan glasögon vid behov)
• God hälsa, både fysiskt och psykiskt, då arbetet kräver att du vid vissa tillfällen måste agera fysiskt
• B-körkort Manuellt eller automatkörkort
Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
• Minst ett års dokumenterad arbetslivserfarenhet (praktiktjänstgöring räknas ej)
• Yrkeserfarenhet av att arbeta med/ bemöta människor i utsatta och/ eller problematiska situationer
• Yrkeserfarenhet från arrest, kriminalvård och/eller försvarsmakten
• Genomfört polisens arrestantsvaktsutbildning med godkänt resultat
• God datorvana och erfarenhet av att hantera olika systemDina personliga egenskaper
Arbetsuppgifterna ställer krav på förmåga att agera på ett lugnt och professionellt sätt, även i stressiga situationer. Du har god självkännedom och tillämpar ett högt säkerhetstänkande, vilket innebär att du är pålitlig i situationer där fysiskt våld kan uppstå och kan anpassa ditt bemötande och din framtoning i ett konfliktförebyggande syfte. Du har förmåga att prioritera och snabbt växla mellan arbetsuppgifter och tempo har en mycket god samarbetsförmåga både internt och externt men som även kan arbeta självständigt. Du relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt vilket bidrar till att du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
När vi anställer kommer vi att lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Växjö
Arbetstid: Treskift med periodplanering.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Arrestantvakt
Anställningsbenämning: Adminstratör
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
