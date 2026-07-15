Arrestantvakt till Luleå
Polismyndigheten - Luleå - Skeppsbro / Kriminalvårdarjobb / Luleå Visa alla kriminalvårdarjobb i Luleå
2026-07-15
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Om arbetsplatsen
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Norrbotten är Sveriges största och nordligaste region och är ett av polisområdena i region Nord. Det geografiska området spänner över 14 kommuner – från Arvidsjaurs kommun i söder till Kiruna kommun i norr.
Polisområde Norrbotten är indelat i fyra lokalpolisområden: Luleå/Boden, Norra Lappland, Piteå/Älvdal och Östra Norrbotten. På polisområdesnivå finns även en utredningssektion, en insatsgrupp och en hundgrupp. Vidare finns ett polisområdeskansli.
Lokalpolisområde Luleå/Boden ingår i polisområde Norrbotten. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.
Vi söker nu en arrestantvakt till Luleå.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga uppdrag kommer vara att arbeta i vår arrest genom att ta emot och hantera personer som är frihetsberövade och vara deras närmsta kontakt under deras tid i arrestlokalen. Många frihetsberövas i syfte att utreda brott, med det kan även handla om kortare omhändertaganden på grund av exempelvis berusning. Du kommer också att arbeta med enklare utredningsåtgärder i arresten samt andra vanligt förekommande administrativa uppgifter så som transkribering av förhör och andra administrativa uppgifter inom beslagshanteringen.
Förutom ovanstående arbetsuppgifter kan du även vid behov utföra andra arbetsuppgifter inom intern och extern service, exempelvis arbete i receptionen, beslagshantering och anmälningsupptagning. Arbete på annan ort inom länet kan förekomma.
Arbetstempot varierar utifrån arbetsuppgifterna och arbetet kan vara fysiskt krävande vilket förutsätter att du är vid god hälsa.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Gymnasieexamen eller motsvarande utbildning, alt. Utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Arbetslivserfarenhet av att arbeta med och bemöta människor i utsatta och/eller problematiska situationer som arbetsgivaren bedömer relevant.
B-körkort (För manuellt växlat fordon)
Goda datakunskaper
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
God förståelse för det engelska språket samt förmåga att uttrycka dig väl på engelska
Det är meriterande för tjänsten om du även har:
Aktuell arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med frihetsberövade personer som tex. kriminalvård, arrestantvakt, HVB/SiS-hem, ordningsvakt, väktare eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
Minst 1 år aktuell arbetslivserfarenhet av att arbeta med och bemöta människor i utsatta och/eller problematiska situationer som arbetsgivaren bedömer relevant.
Grundläggande förståelse för juridiska termer förvärvat genom utbildning eller arbetslivserfarenhet
Andra språkkunskaper utöver svenska eller engelska som arbetsgivaren bedömer relevant där du kan använda språket i din yrkesutövningDina personliga egenskaper
Som medarbetare är du polisens ansikte utåt och förväntas arbeta utifrån engagemang, tillgänglighet och effektivitet.
Då detta är en dynamisk roll där du kommer arbeta med många olika arbetsuppgifter samt bemöta människor i olika situationer kräver tjänsten att du har ett flexibelt arbetssätt där du snabbt kan ställa om samt har ett flexibelt förhållningssätt till vilka arbetsuppgifter som ska utföras.
Rollen kommer även ställa krav på din förmåga att samverka med många olika funktioner inom myndigheten. Vilket innebär att du kan arbeta självständigt men också har en god förmåga att samarbeta och samverka i en grupp där samarbete är en stor del av vardagen. Du kommer också möta personer i en utsatt position vilket ställer krav på ditt bemötande och din förmåga att kommunicera.
Vidare ser vi att du har en hög grad av personlig mognad och är trygg i dig själv. Du agerar professionellt och uppträder med integritet. Du är en trygg person som är bekväm med att ta egna initiativ, fatta egna beslut samt löser de problem du ställs inför.
Fackliga företrädare
SACO, Polisförbundet, Fackförbundet ST, SEKO Polisen, samtliga nås via polisens växel 114 14
Övrig information
Arbetsort: Luleå. Arbete på annan ort kan förekomma.
Arbetstid: Period planerad 5:3. Dygnet runt verksamhet (dag, kväll, helg och natt).
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Arrestantvakt
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076)
Skeppsbrogatan 37 (visa karta
)
972 31 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Polismyndigheten - Luleå - Skeppsbro Kontakt
HR-konsult
Amanda Nilsson amanda-s.nilsson@polisen.se Jobbnummer
10002966