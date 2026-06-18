Arrendeförvaltare Västra Götaland - (fler orter)
Fortifikationsverket / Skogsbrukarjobb / Karlsborg Visa alla skogsbrukarjobb i Karlsborg
2026-06-18
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Vill du arbeta med markförvaltning och ett viktigt samhällsuppdrag? Som arrendeförvaltare hos Fortifikationsverket ansvarar du för jordbruks-, jakt- och fiskeförvaltning och får en varierad roll med avtal, samverkan och utveckling av stora markområden.
Domängruppens uppdrag är att bruka skog samt stödja Fortifikationsverket i skogsrelaterade frågor och förvalta verkets jakt, fiske och jordbruksarrenden.
Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och förvaltar cirka 380 000 hektar mark, ofta med stor biologisk mångfald och höga naturvärden. Mer än hälften av arealen är skyddad, till exempel som naturreservat och Natura 2000-områden.
Din vardag som arrendeförvaltare
I rollen som arrendeförvaltare kommer du, i samråd med övriga arrendeförvaltare, att självständigt förvalta och utveckla den försvarsanpassade jordbruks-, jakt- och fiskeförvaltningen. Arbetet är i huvudsak förlagt till Västa Götaland och innebär en nära dialog med bland annat Försvarsmakten och nyttjanderättshavare. Du kommer att ha många kontaktytor i din vardag.
Tjänsten innebär resor, främst kortare tjänsteresor till våra marker, fastigheter och tjänsteställen. Du ansvarar för ett område som omfattar cirka 50 jordbruksarrenden, omkring 50 jakträttsavtal samt ett mindre antal fiskerätter.
Förvaltningen innefattar bland annat avtalshandläggning, förhandlingar, projektledning och administration. I arbetet ingår även uppdateringar i fastighetsstödssystem, dokumenthantering samt remiss- och utredningsarbete.
Placeringsorter för rollen är Skövde, Karlsborg eller Linköping eller enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2026-06-18Kvalifikationer
Vi söker dig som har en universitetsexamen eller högskoleexamen inom ett relevant område, exempelvis som lantmästare, agronom, skogsmästare eller jägmästare. Du har goda kunskaper inom miljö- och naturvård samt en god förståelse för markförvaltningsfrågor. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift och har grundläggande kunskaper i engelska. Vidare har du goda IT-kunskaper, gärna med erfarenhet av fastighetssystem och GIS. B-körkort är ett krav då resor ingår i tjänsten. Vi ser att Du har flera års relevant arbetslivserfarenhet, exempelvis som arrendeförvaltare eller markförvaltare.
Det är meriterande om du har certifikat, förarbevis, kompetensbevis med mera inom skogliga eller agrara områden, utbildning inom viltförvaltning och jägarexamen. Även erfarenhet och utbildning inom fastighets- och nyttjanderätt, liksom erfarenhet av förhandling och avtalshandläggning, ses som en fördel. Erfarenhet från de gröna näringarna, offentlig förvaltning eller kunskap om totalförsvaret är också meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är samarbetsorienterad och har förmåga att anpassa dig för att hitta lösningar som gynnar helheten. Du arbetar strukturerat och planerar ditt arbete på ett systematiskt sätt, samtidigt som du tar ansvar för att uppgifter slutförs i tid. Du är relationsskapande, tar initiativ i sociala sammanhang och har lätt för att bygga långsiktiga kontakter. Vidare är du stabil, hanterar stress på ett konstruktivt sätt och behåller ett gott omdöme även i pressade situationer.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1500 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss.
Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Skövde, Karlsborg eller Linköping eller enligt överenskommelse. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 31:a augusti 2026. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Vi kan komma att använda tester i rekryteringsprocessen.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Rigo Derler på 010-44 44 129 eller rekryteringsspecialist Oliver Ljungman 010-44 45 806. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Då annonseringen sker under rådande semestertider vill vi informera om att urvalsarbetet kommer att påbörjas först efter att ansökningstiden har löpt ut den 31 augusti.
Därefter planerar vi att påbörja intervjuer från och med vecka 37. Vi tackar för ert tålamod och ser fram emot att ta del av era ansökningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
632 17 KARLSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
9969709