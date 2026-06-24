Arrangemangsansvarig till Björklöven
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2026-06-24
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Björklöven är mer än en hockeyförening. Vi är en mötesplats för människor, en stark kraft i Umeåregionen och en gemenskap som förenar generationer. Med ishockey i SHL, dam- och juniorverksamhet, hundratals aktiva ungdomar och ett stort engagemang från medlemmar, supportrar och partners vill vi vara en förening som betyder något – både på och utanför isen.
Efter återkomsten till SHL står Björklöven inför en spännande framtid. Vår ambition är att bygga en långsiktigt konkurrenskraftig elitverksamhet samtidigt som vi fortsätter utveckla upplevelser, relationer och vår betydelse för människor i hela regionen.
Nu söker vi en arrangemangsansvarig som vill vara med och utveckla vår publik och arenaupplevelse för både supportrar och partners. Uppdraget är arvoderat och passar utmärkt som extraarbete på kvällstid och helger.
Om uppdraget
Som arrangemangsansvarig ansvarar du för att planera och koordinera klubbens matcharrangemang. Du arbetar tillsammans funktionärer och externa aktörer för att säkerställa att arrangemangen håller hög kvalitet och genomförs enligt gällande riktlinjer och krav.
Tillsammans med marknads- och eventansvarig arbetar du med att utveckla och förbättra besökarupplevelsen före, under och efter match.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
planera- och samordna arrangemangen kring våra hemmamatcher
ansvara för rekrytering, bemanning och samordning av matchpersonal
utveckla aktiviteter och initiativ som stärker upplevelsen i arenan
följa upp och utvärdera genomförda arrangemang
utveckla publik och arenaupplevelsePubliceringsdatum2026-06-24Profil
Vi söker dig som tycker om att skapa upplevelser och som trivs med att få människor att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för service och människor.
Vi tror att du är:
strukturerad och van att driva projekt från idé till genomförande
trygg i att leda och koordinera människor
serviceinriktad och ser möjligheter att skapa välkomnande arrangemang
självgående och van att ta ansvar
flexibel och har möjlighet att arbeta kvällar och helger i samband med matcher
Erfarenhet av event, arrangemang eller föreningsliv är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjligheten att utveckla framtidens matchupplevelse i en av Sveriges mest engagerande idrottsföreningar.Om tjänsten
Arvoderat uppdrag.
Arbetstiden är främst förlagd till kvällar och helger i samband med matcher.
Tillträde omgående.Så ansöker du
I denna rekrytering annonserar vi via Din Rekryteringspartner. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Niclas Bornefjord, marknadsansvarig på Björklöven, via tfn: 090-71 25 79.
Vi arbetar med urval och intervjuer löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 9 augusti. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Med anledning av sommar- och semesterperioden kan rekryteringsprocessen under vissa veckor gå i ett lugnare tempo eller tillfälligt pausas. Vi uppskattar därför ditt tålamod om återkoppling eller nästa steg i processen dröjer något längre än vanligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7967426-2069799". Arbetsgivare Din Rekryteringspartner i Umeå AB
(org.nr 559519-0645), https://dinrekryteringspartneriumea-1741688263.teamtailor.com
Renmarkstorget 10 (visa karta
)
903 26 UMEÅ Arbetsplats
Din Rekryteringspartner i Umeå Jobbnummer
9977964