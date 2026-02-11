Arméstaben söker chef till Sambandscentralen
2026-02-11
Ett av Arméstabens (AST) fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor. Ovanstående kombinerat med att fortsatt etablera arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska. Vi är alla lösningsfokuserade och tar våra uppgifter och ansvar med stort engagemang där ALLT för armén är vår drivkraft.
Armén - när och där det avgörs!
Om enheten
Arméstaben utvecklas kontinuerligt, så även stödet till stabsenheten. Stabsenheten består av avdelningarna
Chefsstöd, Säkerhet, Expedition, HR, Internationella relationer, Sambandscentralen och Kommunikation, samt funktionerna IMO, IT och Ekonomi. Stabsavdelningen verkar som stöd till Arméledningen, Arméstabens ledning samt övriga enheter på Arméstaben.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda och utveckla verksamheten vid sambandscentralen.
• Stödja personalen i hantering av ärenden vilket ställer krav på förståelse för sambandssystem och hantering avallmänna handlingar i myndigheten.
• Personaltjänst i form av rekrytering, tidsplanering, schemaläggning, medarbetarsamtal och utveckling av
personalen.
• Vid behov dekryptera eller kryptera handlingar.
• Vid behov hantera import och export av handlingar mellan olika IT-system.
• Stödja signalskyddstjänsten.
Kvalifikationskrav
• Chefs- eller ledarerfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
• Kunskap och erfarenhet inom signalskydd
• God datorvana
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort
Meriterande
• Högskoleexamen
• Genomförd värnplikt, GMU eller frivilligorganisation
• Erfarenhet av stabsarbete
• Erfarenhet av arbete vid sambandscentral
• Erfarenhet av rutin och kvalitetsarbete.
• Kännedom och kunskap kring Armén och/eller Arméstaben
Publiceringsdatum2026-02-11Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss är det viktigt att du har ett gott omdöme, trivs att arbeta tillsammans med andra och är
ordningsam. Du har en positiv grundinställning och brinner för att möjliggöra för personalen att ge bästa möjliga
service till vår stab. Du kan samarbeta med, och skapa grund för gott samarbete inom, den egna arbetsgruppen men även den stab vi betjänar; Arméns högsta ledning. Som chef krävs att du har integritet i dig själv och en nyfikenhet för din personal och möjliggör för deras tankar och idéer, samtidigt som du utvecklar mot högre chefs mål och inriktning. Du leder verksamhet i en tid av utveckling och tillväxt. Du måste vara öppen för att leda verksamheten och din personal in i nya arbetsuppgifter och arbetssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den
värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Befattningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten. Tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse. Arbetet är förlagt till kontorstid men då personalen arbetar i skift kan det dyka upp behov av att vara nåbar på telefon på icke-tjänstetid, även om detta ej ska vara normalbild.
För information om befattningen:
C Stabsenheten, Övlt Robert Ramstedt, nås via växeln 0171-157000
För information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist Annalina Jansson, nås via växeln 0171-157000
Fackliga företrädare
AST OF: Martin Persson
OFR/S: Claus Dehlin
AST Saco-S: Karin Gällmo
SEKO: Ulrica Lundh
Fackliga företrädare kan nås via FM växel 0171-157000
Övrig information
Befattningsnivå: Civil
Arbetsort: Enköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev (max 1 sida) där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-02.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
