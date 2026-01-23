Armerare till Kiruna

ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB / Betongarbetarjobb / Kiruna
2026-01-23


Visa alla betongarbetarjobb i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Pajala, Överkalix eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB i Kiruna, Gällivare, Luleå, Piteå, Skellefteå eller i hela Sverige

ExpanderaMera har ett stort antal kunder som söker efter drivna armerare till projekt i Kirun. Bland våra kunder återfinns många av de ledande bygg- och anläggningsföretagen i Sverige. Vi erbjuder ett givande och utmanande arbetsklimat med goda möjligheter till personlig utveckling.
Du som söker tjänsten som armerare har yrkesutbildning eller flera års dokumenterad erfarenhet av betongarbeten. Arbetsuppgifterna är främst tung armering.
Meriterande om du har körkort men det är inget krav. Du bör kunna prata svenska.
Är du den armerare vi söker? Skicka in din ansökan redan idag! Skriv gärna med referenser från tidigare arbeten.
Vi värnar om mångfald och det är viktigt för oss att alla känner sig välkomna.
Vid frågor kontakta kontoret på 08 - 530 343 78

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@expanderamera.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "http://www.expanderamera.se".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB (org.nr 556547-9630), http://expanderamera.se
981 30  KIRUNA

Arbetsplats
ExpanderaMera

Jobbnummer
9702727

Prenumerera på jobb från ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB: