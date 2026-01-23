Armerare till Kiruna

ExpanderaMera har ett stort antal kunder som söker efter drivna armerare till projekt i Kirun. Bland våra kunder återfinns många av de ledande bygg- och anläggningsföretagen i Sverige. Vi erbjuder ett givande och utmanande arbetsklimat med goda möjligheter till personlig utveckling. Du som söker tjänsten som armerare har yrkesutbildning eller flera års dokumenterad erfarenhet av betongarbeten. Arbetsuppgifterna är främst tung armering. Meriterande om du har körkort men det är inget krav. Du bör kunna prata svenska. Är du den armerare vi söker? Skicka in din ansökan redan idag! Skriv gärna med referenser från tidigare arbeten. Vi värnar om mångfald och det är viktigt för oss att alla känner sig välkomna. Vid frågor kontakta kontoret på 08 - 530 343 78